Timo Brenner feiert sein Oberliga-Debüt

Im ersten Heimspiel der noch jungen Saison gab Timo Brenner (links) gegen den SSV Reutlingen sein Oberliga-Debüt für den TSV Ilshofen. Nach seinem Wechsel vom FSV Hollenbach stand der 21-Jährige in den beiden bisherigen Pflichtspielen zwar im Kader, blieb aber ohne Einsatz. Nach guten Trainingsleistungen unter der Woche schenkte ihm Cheftrainer Michael Hoskins nun das Vertrauen. Beim torlosen Unentschieden gegen reutlingen spielte Brenner von Anfang an und überzeugte über 90 Minuten. Für Ilshofen war es der erste Punktgewinn der Saison. Wie schon in Rielasingen-Arlen wurden auch dieses Mal beste Tormöglichkeiten nicht verwertet. Nun geht es am kommenden Sonntag zum VfB Stuttgart II. Das nächste Heimspiel des TSV Ilshofen ist am Samstag, 24. August, um 14 Uhr gegen den SV Linx. Bild: Stolz

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.08.2019