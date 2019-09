Die HSG Taubertal, die Spielgemeinschaft der beiden Frauenmannschaften aus Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim, startet auch in die Handballsaison 2019/2020 mit zwei Mannschaften. Die „Erste“ ist in der Bezirksliga gemeldet und die „Zweite“ in der Kreisliga A.

Beide Teams erzielten in der vergangenen Runde trotz neuen Trainern gute Ergebnisse. Die erste Frauen-Mannschaft beendete die Runde im vorderen Mittelfeld, auf dem sechsten Tabellenplatz, und die „Zweite“ landete auf Platz drei. Die Saisonziele der beiden Trainer Martin Klotz und Karsten Dierolf sind für die kommende Runde entsprechend hoch.

Spielerisch gerüstet sein

Jedoch mussten aufgrund einiger Abgänge von langjährigen Spielerinnen und dem Verletzungspech von aktiven Spielerinnen, die Kader beider Teams neu strukturiert werden. Die Trainer setzen auf eine Mischung aus jungen und erfahrenen Spielerinnen in beiden Mannschaften und schaffen so gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Runde. Neben den vorgegeben Saisonzielen wird der Fokus auf der Integration der neuen Spielerinnen aus der eigenen Jugend gelegt, um auch für die Zukunft spielerisch gut gerüstet zu sein.

In der Vorbereitung wurden die jungen Spielerinnen bereits fest in die Spielabläufe involviert. Nachdem nun die Vorbereitung für die kommende Saison abgeschlossen ist, gilt es für beide Mannschaften, sich in der neuen Runde erneut zu beweisen. Beide Mannschaften hoffen auf eine erfolgreiche und vor allem verletzungsfreie Saison. sap

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.09.2019