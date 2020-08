Taubertäler „Angstgegner“

Im Achtelfinale des BFV-Rothaus-Pokalwettbewerbs empfängt Landesligist FV Mosbach am Sonntag, 23. August, um 17 Uhr im MFV-Stadion den Ligakonkurrenten FV Lauda. Die Partie ist insofern sehr interessant, da der Sieger in der nächsten Pokalrunde auf Drittligist SV Waldhof Mannheim treffen könnte (wenn der sich am 29. August beim VfB Eppingen durchsetzen sollte).

Beide Teams zählen in der kommenden Landesliga-Runde zum Favoritenkreis. Der FV Mosbach machte zuletzt in der dritten Pokalrunde beim TSV Höpfingen mit zwei Treffern schon vor der Pause alles klar. Schwerer tat sich dagegen der FV Lauda, der im Heimspiel gegen den SV Nassig mehr Mühe hatte als es der 5:1-Endstand suggeriert. Denn: Die Partie wurde erst in der Verlängerung entschieden.

Beide Teams gehen von ihren Trainern Dominic Krümpelbeck (FV Mosbach) und Sascha Hübner (FV Lauda) gut vorbereit in dieses Kräftemessen. Gegen keinen anderen Landesligisten weisen die Mosbacher eine so desaströse Bilanz auf wie gegen den „Angstgegner“ aus dem Taubertal, denn nach zwei Erfolgen in der Verbandsliga-Saison 2010/11 hat der MFV nie mehr gewinnen können. Die folgende 0-3-10-Bilanz spricht eine deutliche Sprache.

Die letzte Pokalbegegnung vor drei Jahren entschied Lauda mit 5:0-Toren für sich. Nur noch fünf bzw. vier Akteure aus der Startelf von damals sind noch im aktuellen Kader beider Mannschaften. So betrachtet ist diese Pokalpartie völlig offen, weil beide Teams mit einem stark veränderten Aufgebot in die neue Saison gehen. Der FV Lauda musste erfahrene Akteure ziehen lassen, darunter auch Max Heizmann, der am Sonntag im Mosbacher Trikot auflaufen wird.

In der ersten und zweiten Pokalrunde gewann der FV Mosbach beim FV Reichenbuch mit 3:1 und gegen den TSV Assamstadt mit 2:1 Der FV Lauda siegte auswärts in Runde eins beim FC Mosbach (3:0) und in der zweiten Pokalrunde mit 4:0-Treffern beim VfK Diedesheim.

