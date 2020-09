„Tauber“ dreht Spiel

Der Fußballkreis Tauberbischofsheim hat beschlossen, den unterbrochenen Kreispokalwettbewerb der Saison 2019/20 fortzuführen. In diesem Rahmen fanden am Mittwochabend die Halbfinalspiele statt. Durchgesetzt haben sich der TSV Tauberbischofsheim mit einem Kraftakt in Pülfringen und Rauenberg/Boxtal gegen Umpfertal. Auf FN-Nachfrage teilte Pokalspielleiter Friedrich Morawietz mit, dass das Finale am Mittwoch, 30. September, auf dem Platz der SV Viktoria Wertheim stattfinden wird. Anstoß ist voraussichtlich um 18 Uhr, wird aber noch mit den Vereinen abgestimmt.

Das Pokalhalbfinale der aktuellen Saison wird am Donnerstag, 24. September, in der FN-Redaktion ausgelost. mf

SV Pülfringen – TSV Tauberbischofsheim 2:3

Tore: 1:0 (33.) Patrick Knüll, 2:0 (56.) Michael Haberkorn, 2:1 (59.) Mirko Pappenhoff, 2:2 und 2:3 (79., 83.) 2:3 Paul Rodemers. – Schiedsrichter: Timo Noe (Elztal)

SpG Rauenberg/Boxtal – 1. FC Umpfertal 2:0

Tore: 1:0 (13.) Felix Böxler, 2:0 (34.) Sven Lappe. – Schiedsrichter: David Schiffmacher (Walldürn).

