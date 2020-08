Talentsichtung fällt in diesem Jahr aus

Wegen der Covid-19-Pandemie fällt in diesem Jahr in Baden die VR-Talentiade, der Talentsichtungstag des Jahrgangs 2010, aus. „Das Risiko für die Gesundheit aller erscheint uns zu hoch“, sagt erläutert DFB-Stützpunkt-Koordinator Markus Schmid. „Wir werden die Talentsichtungen über den Spielbetrieb, in dem kleinere und festgelegte Gruppen aufeinandertreffen, ab Mitte September vornehmen“, erklärt Schmid. Die Stützpunkttrainer beobachten zum Teil schon im August punktuell die regionalen Freundschaftsspiele. Vereine können mit ihrem Stützpunkt-Trainer vor Ort gerne auch Kontakt aufnehmen, um auf talentierte Spieler aufmerksam zu machen oder über Testspiele zu informieren. ms

