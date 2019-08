Tagesseminar zum Thema „Finanzen“

Der Badische Fußball-Verband (BFV) bietet am Samstag, 9. November, in der Sportschule Schöneck von 9.30 bis 16.45 Uhr ein eigenes Tagesseminar speziell für Kassenwarte und Finanzverantwortliche in den Clubs an.

Bisher waren Finanz-Themen in das dreitägige Seminar für Führungskräfte integriert, in diesem Jahr gibt’s die Inhalte für Finanzverantwortliche separat und kompakt an einem Tag. „Finanzen sind ein zentrales und existenzielles Thema in Vereinen“, erklärt bfv-Vizepräsident Finanzen, Torsten Dollinger, diesen Schritt.

Anmeldungen zu diesem Seminar sind ab sofort online über die Homepage des Badischen Fußball-Verbandes möglich. ka

