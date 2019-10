Tabellenführung weiter ausbauen

Zwar siegte die TSG Impfingen am vergangenen Spieltag mit 7:2 gegen den FC Külsheim II, doch an der Tabellensituation änderte der Erfolg nicht viel: Platz elf heißt es für die TSG, doch Knipser Daniel Siehr führt mit 17 Treffern die Torjägerliste der C-Klasse weiter deutlich an. Gegen den Tabellenfünften Gerchsheim II/U. peilt die TSG den dritten Saisonsieg an.

Vier Punkte beträgt bereits der Vorsprung des Tabellenführers VfB Reichholzheim/D. II auf den Zweitplatzierten. Mit einem Sieg gegen die SpG Gerlachsheim II/Oberlauda/Lauda II kann der VfB die Führung weiter ausbauen.

Weiter auf den ersten Saisonsieg wartet hingegen der SV Anadolu Lauda II. Das Tabellenschlusslicht holte bisher nur einen Punkt und kassierte schon 38 Gegentore. mag

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.10.2019