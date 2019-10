Tabellenführung nach Derbysieg

SGM Weikersheim/Markelsheim – FC Creglingen 1:2

Zu Beginn der Partie waren die Creglingerinnen offensichtlich nicht voll bei der Sache, was sich die Gegner schon in der zweiten Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter zunutze machten. Nach der Halbzeitpause machten die FC-Spielerinnen enormen Druck, was in der 49. Minute mit dem Ausgleichstreffer von Jana Striffler belohnt wurde. Immer wieder erkämpften sich die Creglingerinnen nun Chancen vor dem gegnerischen Tor. Nach einer Hereingabe von Mona Welzel und einem schönen Zusammenspiel von Daniela Pfeuffer auf Lena Melber fiel in der 76. Minute der Siegestreffer zum 2:1.

Mit diesem letztendlich verdienten Sieg lösen die Creglingerinnen die SGM Weikersheim/Markelsheim von der Tabellenspitze ab. – Am Samstag, 12. Oktober, empfangen die FCC-Fußballerinnen um 17 Uhr die Gäste aus Ilshofen. fcc

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.10.2019