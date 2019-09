Tabellenführer ist noch ungeschlagen

TSV Buchen II – SpG Götzingen/Eberstadt II/S. II: „Kurz vor knapp“ siegte die SpG Götzingen/Eberstadt II/S. II am vergangenen Sonntag und schaffte den Sprung auf Platz fünf. Der TSV Buchen II behauptete dank des Erfolgs den dritten Tabellenplatz – mit Luft nach oben.

SpG Adelsheim/O. II – SpG Ballenberg II/Oberwitt. III: Die SpG Ballenberg II/Oberwitt. III ist neben dem FC Schweinberg II das einzige Team, das noch ohne Punktgewinn in der laufenden Spielzeit da steht. Gegen die Spielgemeinschaft Adelsheim/O. II, die bisher auch erst einen Zähler holte, soll nun der erste Saisonerfolg her.

FC Eubigheim – FC Schweinberg II: Vier Spiele – vier Siege lautet die bisherige Bilanz des FC Eubigheim und dabei schoss der FCE 13 Tore. Die schwache Defensive des FC Schweinberg (sieben Gegentore gegen Hainstadt) darf sich also auf etwas gefasst machen.

SV Leibenstadt – SpG Großeichholzheim II/Seckach II: Spielfrei war der SV Leibenstadt am vergangenen Wochenende und der Mitfavorit verlor so den zweiten Tabellenplatz an die Spvgg. Hainstadt. Für die neuformierte Spielgemeinschaft Großeicholzheim II /Seckach II steht nach der Niederlage gegen Buchen der nächste Härtetest bevor. mag

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.09.2019