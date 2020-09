SV: Rückstand, Führung, Unentschieden

SV Königshofen – FV Lauda 2:2

Königshofen: Hönig, Karim, Wolf, Tiefenbach, Carapato (74. Baumann), Fell (56. Arias), Michelbach M. (85. Saul), Schwenkert, Helbig, Rathmann, Karsli.

Lauda: Moschüring, K. Schmidt, Neckermann, R. Schmidt, Mohr (39. Gerstner), Jallow, Fell, Szabo (70. Kalicki), Schädle, Kubsky, Schildger,.

Tore: 0:1 (13.) R. Schmidt, 1:1 (23.) Karsli, 2:1 (28., Foulelfmeter) Karsli, 2:2 (51., Foulelfmeter) Fell. – Gelb-Rote Karte: K. Schmidt (23.). – Schiedsrichter: Marurizio Häfele (Neckarbischofsheim). – Zuschauer: 461 (ausverkauft).

Vor „restlos ausverkauften Haus“ trennten sich beide Teams letztendlich mit einer gerechten Punkteteilung an der Messestraße. Die rund 460 Fußballfans sahen über 90 Minuten eine äußerst flotte Partie mit Tormöglichkeiten hüben wie drüben.

Den besseren Start hatten dabei die Gäste, als sich die Platzherren nach einem Eckball dilitantisch auskontern ließen und Rouven Schmidt in der 13. Minute überlegt zur Führung einschoss. Doch die Messestädter erholten sich von diesem Schock relativ schnell und brauchten gerade einmal eine Viertelstunde, um das Ergebnis zu drehen. Zunächst verwandelte Ali Karsli einen Foulelfmeter sicher zum Ausgleich und kurze Zeit später war der Torjäger erneut zur Stelle und vollendete nach 28 Minuten zum vielumjubelten 2:1. Danach versäumte es der SVK nachzulegen und so brachte Lauda den knappen Rückstand in die Halbzeit.

Lauda am Drücker

Im zweiten Durchgang schienen die Gastgeber zunächst einzuschlafen, während Lauda hellwach war. Daniel Fell war es vorbehalten, mit einem platziert getretenen Foulelfmeter für den Ausgleich zu sorgen. Im Anschluss waren die Eisenbahnstädter klar am Drücker. Ein Geschoss von Ousman Jallow parierte SV-Keeper Tobias Hönig großartig und Jonas Neckermanns Kopfball landete am Außenpfosten. Mitte der zweiten Halbzeit kam dann der SV Königshofen wieder deutlich besser auf und hatte noch einige gute Tormöglichkeiten. Sandro Carapato scheiterte aus kurzer Distanz am aufmerksamen Marc Moschüring im FV-Kasten, und Arias verfehlte kurz vor Ende das Gehäuse nur hauchdünn.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.09.2020