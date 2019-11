SV Nassig rettete Unentschieden

SV Nassig – TSV Höpfingen 1:1

Nach verhaltenen Beginn beider Mannschaften hatte Dworschak in dieser vorgezogenen Landesliga-Partie die erste Möglichkeit für die Gastgeber. Sein 20 Meter Schuss ging aber knapp am Tor vorbei. Höpfingen ließ in der Folgezeit kaum noch Chancen der Hausherren zu. Die Gäste gingen nach 36 Minuten in Führung, als Hering mit einem Kopfball zum 1:0 traf. Die zweite Hälfte war praktisch ein Spiel auf ein Tor. Nassig spielte sich viele Chancen heraus. Es gab Chancen über Chancen, die aber zunächst allesamt vergeben wurde. In der 83. Minute fiel dann doch noch der hochverdiente Ausgleich. Einen Abpraller versenkte Moritz Stobbies aus kurzer Entfernung zum Ausgleich. Kurz vor Schluss gab es dann noch eine Schrecksekunde für den SVN, doch Link rettete in höchster Not.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.11.2019