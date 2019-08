SV Königshofen beim FV Elztal vor kniffligem Tanz

In allen achten Auftaktpartien der Landesliga Odenwald gab es einen Sieger, von denen vier jetzt am zweiten Spieltag aufeinandertreffen. Beim FV Lauda muss sich zeigen, ob der 6:0-Kantersieg von Türkspor Mosbach mehr als eine Eintagsfliege war. Der VfR Uissigheim empfängt den Aufsteiger TSV Assamstadt; beide Teams wollen zum guten Start einen zweiten Dreier nachlegen. Im Gegensatz zu den Vorjahren sorgten die torgefährlichen Stürmer für eine reichere Torausbeute – dreieinhalb Treffer waren es im Schnitt pro Spiel. Überbewerten darf man die Resultate der ersten Wochen nicht, denn durch die Bank werden die Kader urlaubsbedingt erst wieder in den nächsten Wochen komplettiert.

Beim SV Nassig kommt der erfolgreich gestartete FC Grünsfeld bereits am heutigen Freitagabend auf den Prüfstand. In den beiden letzten Spieljahren gewann der FC in Nassig nicht. Im letzten Jahr reichte ein Moschüring-Treffer nicht, denn eine Minute vor dem Abpfiff traf Jan Emrich zum 1:1-Ausgleich. Die Pleite bei Türkspor hat der SV inzwischen abgehakt; die volle Konzentration gilt jetzt dem ersten Heimspiel in dieser Runde, um den Fehlstart vergessen zu machen.

Die nicht eingeplante Heimniederlage gegen den VfR Uissigheim will der TSV Oberwittstadt in der einzigen Samstagspartie möglichst mit einem Auswärtserfolg beim TSV Rosenberg wieder wettmachen. Ein nicht einfaches Vorhaben, denn der TSV Rosenberg startete mit einem 3:1-Erfolg beim SV Neunkirchen erfolgreich in die Saison. Die Rosenberger an den gelungenen Auftakt mit dem ersten Heimsieg anknüpfen.

Gute Aussichten, den zweiten Erfolg unter Dach und Fach zu bringen, hat der TSV Höpfingen, der den SV Neunkirchen zu Gast hat. In den letzten drei Jahren verlor der TSV in sieben Direktvergleichen kein einziges Spiel. Zuletzt musste sich Neunkirchen vor vier Wochen mit 1:2 in der zweiten Pokalrunde beim TSV geschlagen geben. Die Heimniederlage der Mannschaft von Spielertrainer Florian Müller erlaubt noch keine Aussage darüber, ob sie – wie in der letzten Saison – in der Vorrunde unter ihren Möglichkeiten zu bleiben droht. Ein Teilerfolg in Höpfingen wäre schon ein Resultat, um darauf aufbauen zu können.

Eine spielerisch ansprechende Vorstellung strebt der VfR Uissigheim im ersten Heimspiel der Runde gegen den TSV Assamstadt an. Wer in Oberwittstadt gewonnen hat, muss im folgenden ersten Heimspiel gegen einen Aufsteiger zwangsläufig mit der Rolle des Favoriten leben. VfR-Trainer Mehmet Pehlivan hat seine Jungs auf diese Aufgabe vorbereitet (siehe nebenstehendes Kurzinterview). Das letzte Punktspiel zwischen beiden Teams liegt lange zurück: Im November 2013 trennte man sich in der Kreisliga mit einem 1:1-Unentschieden. Der VfR wurde dann mit deutlichem Vorsprung Kreisliga-Meister und stieg dann in die Landesliga auf, der er seitdem wieder ohne Unterbrechung angehört. Bis auf 2016 sprang dabei immer ein einstelliger Tabellenplatz heraus. Die Gäste aus Assamstadt kamen nicht unverdient, doch mit etwas Glück zum ersten Landesliga-Sieg. Fast gänzlich ohne Akteure mit Landesliga-Erfahrung setzt Trainer Horst Beck auf eine eingespielte Mannschaft, die in Uissigheim nicht leer ausgehen will.

Zwei Sieger des ersten Spieltags treffen in der Partie des FV Lauda gegen Türkspor Mosbach aufeinander. Dank des hohen Kantersiegs über den SV Nassig setzten sich die Gäste gleich an die Tabellenspitze. Beim Verbandsliga-Absteiger muss sich zeigen, was der glatte Sieg wert war. Die Baumann-Elf behielt beim FV Mosbach knapp mit 1:0 die Oberhand. In den letzten zwei Jahren trafen beide Teams dreimal aufeinander. Vor drei Wochen war das Tauberstadion mit einer 1:3-Niederlage die Endstation der Mosbacher im Pokal. Im Vorjahr verlor Türkspor mit 1:4-Toren, während es im Heimspiel noch zu einem 2:2-Unentschieden reichte. In jedem dieser drei Partien traf Goran Jurjevic, der auch zum Saisonauftakt den Siegtreffer beim FV Mosbach besorgte, einmal ins Schwarze.

Auf die ersten Punkte hoffen mit dem FV Reichenbuch und dem FC Hundheim-Steinbach zwei Teams nach ihren Auftaktniederlagen. Reichenbuch ist daheim favorisiert, nachdem der Gastgeber zuletzt im Pokal vor einem Monat den FC mit 3:2 aus dem Rennen warf. Auch in der Vorsaison konnte er daheim dank des späten 2:1-Siegtreffers von Paul Bachmann doch noch das Spiel nach einem 0:1-Rückstand drehen konnte.

Gleich im ersten Heimspiel kann der FSV Waldbrunn im Derby gegen den FV Mosbach auf eine ansprechende Zuschauerkulisse hoffen. Schließlich gewann der FSV im Vorjahr daheim mit 2:1-Toren, wobei der Siegtreffer in der 90. Minute durch Dennis Schulz vergessen ließ, dass eigentlich der FV Mosbach die besseren Torchancen hatte. Der 1:4-Saisonauftakt verlief für Waldbrunn in Königshofen enttäuschend, weil mit Ali Karsli die Gäste den Mann in ihren Reihen hatte, der nach der Einwechslung zur Pause nach Belieben traf und alle vier Tore der Messestädter markierte.

Eine knifflige Aufgabe erwartet den SV Königshofen beim Aufsteiger FV Elztal. Die Fußballer der Vereine SV Dallau und SV Muckental sind trotz der Auftaktniederlage optimistisch, rasch in der Landesliga Fuß fassen zu können. Insofern haben sie gegen den etablierten Landesligisten aus der Messestadt Königshofen nichts zu verlieren. Bei den Gästen, die den klaren Sieg über Waldbrunn nicht überbewerten wollen, fehlen urlaubsbedingt Tobias Hönig und Jonas Henning.

Der Sportliche Leiter des SVK, Martin Michelbach, sieht noch genügend Steigerungspotenzial in allen Mannschaftsteilen, auch wenn zusätzlich noch verletzte Spieler ausfallen.

