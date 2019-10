Strerath sieht „Reife“

Auch nach bereits sieben Saisonsiegen bleibt der Neckarelzer Trainer Stefan Strerath gelassen: „Wir sind als Aufsteiger natürlich sehr zufrieden mit unserer Punktausbeute. Auch weil sich die Mannschaft ziemlich reif präsentiert. Aber trotzdem haben auch wir noch Steigerungsmöglichkeiten.“

Nun geht es für die Spielvereinigung am Sonntag um 15 Uhr mit einem Auswärtsspiel beim FC Friedrichstal weiter. Beim Oberliga-Absteiger herrscht derzeit eine komplett andere Gemütslage, auch weil der FC Germania zuletzt vier Niederlagen in Folge kassierte. Am vergangenen Spieltag ging die Mannschaft von Trainer Dubravko Kolinger beim Mitabsteiger SV Spielberg mit 1:5 unter.

Vorne hakt es beim Gegner

„Das war insgesamt keine gute Leistung. Wir hätte sogar noch höher verlieren können“, zeigte sich Kolinger nach der Partie mächtig bedient. Obendrein stellt der Tabellenvierzehnte mit zehn Treffern aus zwölf Spielen die zweitschlechteste Offensivabteilung der Liga.

Dagegen strebt die Spvgg. Neckarelz im Stutensee-Stadion den vierten Auswärtssieg der laufenden Spielzeit an. Möglich scheint dieser auf alle Fälle zu sein. pati

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.10.2019