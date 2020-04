Stolz auf das Engagement aller Klubs

Das sagt der Bayrische Fußball-Verband (BFV) zur Lage in der Liga: „Alle Vereine können sich sicher sein, dass wir auch weiterhin die Situation permanent beobachten, dabei alle Szenarien von einer Fortsetzung des Spielbetriebs bis hin zum vollständigen Saisonabbruch im Blick haben, und alle Entscheidungen verantwortungsvoll und besonnen vorbereiten und so schnell und so transparent wie möglich kommunizieren werden.“ Wie stark der Fußball ist, zeige aktuell schon ganz viele Vereine im ganzen Freistaat: „Der Bayerische Fußball-Verband ist stolz auf das Engagement vieler Fußballklubs und deren Mitglieder“, die sich in dieser Ausnahmesituation solidarisch mit den Menschen aus den Risikogruppen erklärten. „Es zeigt sich einmal mehr, wie tief der Fußball in unserer Gesellschaft verwurzelt ist.“ In ganz Bayern stünden Fußballer „gerade für unsere gesellschaftlichen Werte und eine solidarische Gemeinschaft ein, helfen und unterstützen uneigennützig und ehrenamtlich. Das ist herausragend“, sagt BFV-Präsident Dr. Rainer Koch.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.04.2020