Stehen die „Schnüdel“ im DFB-Pokal?

Der Streit zwischen dem Bayerischen Fußballverband (BFV) und der Spvgg. Bayreuth geht in die nächste Runde. Ausgangspunkt ist dabei ein Bericht im „kicker“-Sportmagazin. Demnach könnte dem aktuellen Tabellenzweiten der Regionalliga Bayern, dem 1. FC Schweinfurt, am Grünen Tisch ein Platz in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals in der kommenden Saison 2020/21 zugesprochen werden. Für eine solche Entscheidung gebe es allerdings keinerlei rechtliche Grundlage, so Wolfgang Gruber, der Geschäftsführer der Spvgg. Bayreuth, gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

Gruber wirft dem BFV vor, sich damit die Zustimmung des Tabellenzweiten aus Schweinfurt erkaufen zu wollen, den Regionalliga-Tabellenführer Türkgücü München aufsteigen zu lassen. „Das akzeptieren wir nicht. Wir würden da klagen“, so der Geschäftsführer.

Tatsächlich gibt es keine Regel, die eine Vergabe des Pokalplatzes an Schweinfurt rechtfertigen würde – es sei denn, die Konkurrenten stimmen zu. Der Sprecher des Bayerischen Fußballverbands, Fabian Frühwirth, sagte auf Nachfrage: Den freien Platz für den DFB-Pokal an Schweinfurt zu vergeben, sei rechtlich so gar nicht möglich, auch wenn diese Option bereits in der Öffentlichkeit diskutiert werde.

Eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten für bayerische Amateurvereine, sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren: Einen Platz im nationalen Cup-Wettbewerb erhält der Meister der Regionalliga Bayern, der zweite steht dem Verein zu, der den bayerischen Verbandspokal, den sogenannten Toto-Pokal, gewinnt. Im Halbfinale stehen dabei aktuell neben den Drittligisten 1860 München und Würzburger Kickers auch die Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg und FC Memmingen. Welche dieser Mannschaften den Platz im DFB-Pokal einnehmen wird, wird vermutlich ausgelost. Auf den Startplatz, der normalerweise über die Liga ausgespielt wird, meldet die Spvgg. Bayreuth aber auch Anspruch an, soweit dieser von Aufsteiger Türkgücü nicht in Anspruch genommen wird. Nach Abschluss der Hinrunde belegte schließlich nicht Schweinfurt, sondern Bayreuth Tabellenplatz zwei, so Geschäftsführer Gruber. Wenn Aufsteiger Türkgücü München freiwillig auf den Pokalplatz verzichte, sei das nur damit zu erklären, dass man Schweinfurt davon abhalten wolle, gegen einen frühzeitigen Aufstieg Münchens zu klagen. Gruber spricht deshalb sogar von einem „Kuhhandel“. „Jeder macht sich die Welt jetzt eben so, wie sie ihm gefällt. Das hilft aber keinem in der Sache weiter“, sagt BFV-Sprecher Frühwirth dazu.

Wegen Anordnungen der Landesregierung und weil die Vereine der Regionalliga Bayern bereits einstimmig beschlossen haben, dass der Ball aus Gründen des Infektionsschutzes frühestens im September wieder rollen soll, kann der BFV den Aufsteiger in die 3. Liga und den Pokalteilnehmer nicht rein sportlich ermitteln. Gesucht wird daher eine Lösung, die möglichst wenig Rechtsstreitigkeiten nach sich zieht.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.05.2020