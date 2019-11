Starke Phase am Schluss reicht nicht

SV Stuttgarter Kickers – FSV Hollenbach 2:1

Hollenbach: Baun, Meinczinger, Breuninger, Varga, Kaiser (Neigert), Utz, Weippert (Henning), Limbach, Scheppach, Baust (Fackelmann), Schmitt (Akdas).

Gegen einen der Aufstiegsanwärter konnte die Hollenbacher U19 nicht an die Leistungen der vergangenen Wochen anknüpften und verlor knapp mit 1:2 in Stuttgart.

Der Rückrundenauftakt führte den Nachwuchs des FSV nach Stuttgart-Degerloch zu den Kickers. Leider verschlief man gleich zu Beginn einen Eckball, so dass die eigentlich ungefährliche Hereingabe vor den Füßen des Stuttgarter Lirim Hoxha am Fünfmeterraum landete und dieser zum 1:0 nach fünf Minuten vollstreckte. In der 15. Minute strich ein Kopfball eines Stuttgarter Angreifers knapp am Torwinkel vorbei. Einen Konter konnte Tim Schmitt in der 22. Minute nicht bis zum Torschuss abschließen, sondern wurde zuvor vom Ball getrennt. Als in der 25. Minute ein klares Foul an Alex Weippert nicht gepfiffen wurde und der Ball in der Folge im Tor des FSV landete, hatte die Gästeelf Glück, dass das Schiedsrichtergespann dann auf Abseits entschied. So ging es mit dem knappen 1:0 in die Kabinen.

Nach der Pause gleich der nächste Nackenschlag für den Außenseiter. Am Strafraumeck fiel ein Stuttgarter über das stehende Bein eines Hollenbachers, der Unparteiische zeigte sofort auf den Punkt. Der Strafstoß wurde sicher zum 2:0 verwandelt. Zehn Minuten vor Schluss sorgte Niklas Breuninger mit einem platzierten Kopfball aus spitzem Winkel für den 2:1-Anschlusstreffer und läutete eine spannende Schlussphase ein. Letztendlich blieb es aber beim spielerisch verdienten Sieg für die Stuttgarter Kickers. Am kommenden Sonntag kommt zum letzten Spiel des Jahres die Spvgg. Neckarelz nach Hollenbach. fsv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.11.2019