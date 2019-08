Standortbestimmung gleich zum Auftakt

Mit einem Auswärtsspiel startet der VfR Gommersdorf beim Mitaufsteiger FV Fortuna Kirchfeld aus Mittelbaden in die Saison. Die Partie der Verbandsliga Baden wird am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen, ein Bus startet um 11.15 Uhr vom VfR-Sportheim in Richtung Karlsruhe.

Ein unbeschriebenes Blatt

Für die Gommersdorfer sind die Kirchfelder aus dem Karlsruher Stadtteil Neureut ein völlig unbeschriebenes Blatt. Noch nie trafen die zwei Mannschaften aufeinander. Der langjährige Kreisligist stieg nach nur drei Jahren Landesliga Mittelbaden als Meister in die Verbandsliga auf. Als bekanntesten Neuzugang heuerte Mario Pavkovic bei den Fortunen zur neuen Saison an. Er durchschritt alle Jugendmannschaften des KSC und spielte bei verschiedenen Ober- und Verbandsligisten bis er jetzt beim FV ankam. Der 26-jährige erzielte in den letzten Jahren Tore meist im zweistelligen Bereich und ist einer der wenigen, der schon mal gegen Gommersdorf gespielt hat. Der Torjäger der vergangenen Saison, Guiliano Krahl, verließ dagegen den FV in Richtung Spielberg. Krahl hatte mit seinen 22 Treffern einen großen Anteil an der Meisterschaft des FV.

Beim VfR Gommersdorf lief die Vorbereitung in gewünschten Bahnen, außer dem Ausrutscher (0:7) gegen den FSV Hollenbach. „Wir wollen uns nicht hinten reinstellen und nur Beton anrühren, sondern auch Eigeninitiative zeigen“, gibt VfR-Trainer Peter Hogen schon in den Vorbereitungsspielen seine Richtung und Spielweise vor. Obwohl Hogen nicht immer auf seine angedachte Startelf zurückgreifen konnte, gab es in den Spielen gegen die Landesligisten TSV Assamstadt (7:0), FV Elztal (4:0) und die Spfr. Schw. Hall (4:1) lange Phasen, in denen die Mannschaft um Spielführer Fabian Geissler oder Vertreter Patrick Mütsch die Gedanken und Ideen des Trainers in die Tat umsetzen konnten. Schnelles, direktes Spiel über die Flügel mit Tempo brachte eine Fülle von Torchancen und führte letztendlich zu den Erfolgen, die allesamt verdient waren. Dass bei hohen Tempo die Ungenauigkeit leiden kann, ist normal. In den Trainingseinheiten stand der Ball meist im Mittelpunkt, gepaart mit Tempoerhöhung in den Kombinationsübungen.

Gute Vorbereitung

Die Jagsttäler haben sich gut vorbereitet. Wenn auch der eine oder andere mal fehlte, konnte Trainer Hogen mit dem Rest von 15 bis 18 Spielern ein gezieltes Training durchziehen.

Identisches Saisonziel

Jetzt gleich im ersten Spiel im Norden von Karlsruhe ist es wichtig diesen eingeschlagenen Weg in der Vorbereitung fortzusetzen. Die Kirchfelder haben das gleiche Saisonziel wie die Gommersdorfer. Trotz fast übermächtiger Konkurrenz wird ein zweites Jahr in der Verbandsliga angestrebt. So verkündete FV-Teammanager Andre Lang kürzlich: „Es geht von Anfang an nur darum, auch in der kommenden Saison Verbandsligist zu sein“. „Dieses Spiel wird gleich für uns eine Standortbestimmung. Ob wir mit dem Mitaufsteiger mithalten können, werden wir sehen“, zeigt sich VfR-Trainer Peter Hogen abwartend.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.08.2019