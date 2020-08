Staffeltage im Kreis TBB

Der Kreisvorstand des Fußballkreises Tauberbischofsheim hat auf Kreisebene zwei Staffeltage terminiert. Der Staffeltag der Kreisklassen B und C findet am Dienstag, 11. August, um 19 Uhr im Sportheim in Uissigheim statt. Am Donnerstag, 13. August, sind dann die Kreisliga und die Kreisklasse A an der Reige, und zwar ebenfalls um 19 Uhr im Sportheim in Uissigheim.

Die Vereine sind angehalten, aufgrund der geltenden öffentlich-rechtlichen Vorgaben und Vorschriften in Bezug auf die Covid-19-Pandemie jeweils nur einen vollzugsberechtigten Vertreter zu entsenden. Nur so können die allgemeinen Hygiene- und Distanzregeln eingehalten werden.

Die Tagesordnungen der beiden Sitzungen sind identisch. Unter anderem geht es um Neuerungen im Spielbetrieb. Außerdem gibt es die Berichte des Fußballkreisvorsitzender, des Kreissportgericht, der Schiedsrichter sowie des Pokalspielleiters. Erötert wird auch das Hygienekonzept für den Amateurfußball in Baden-Württemberg.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.08.2020