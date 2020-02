Stärker als vom Coach erwartet

TSV Berg – FSV Hollenbach 1:3

Berg: Huchler, Frick, Constantinescu, Hodapp, Hummel, Maucher, Damjanovic, Brielmayer (75. Fetscher), Munteanu (75. Gbadamassi), Kalteis (56. Deutelmoser), Wanner (56. Kittel).

Hollenbach: Hörner, Hofmann, Hutter, Uhl, Limbach (75. Götz), Krieger (70. Dörner), Minder (85. Schuler), Schmitt, Rohmer, Kleinschrodt, Hack (56. Schülke).

Tore: 0:1 (36.) Kleinschrodt, 0:2 (43.) Hofmann, 1:2 (83.) Constantinescu, 1:3 (88.) Torben Götz. – Schiedsrichter: Vincent Schöller (Haiterbach). – Zuschauer: 250.

Dem Fußball-Verbandsligisten FSV Hollenbach gelang der erhoffte positive Einstand in die zweite Saisonhälfte. Der Tabellenzweite gewann beim TSV Berg mit 3:1. „Es war ein Arbeitssieg“, sagte Trainer Martin Kleinschrodt. „Ich bin mit der Leistung von meiner Mannschaft hochzufrieden.“

Dabei hatten die Hollenbacher zunächst kleinere Startschwierigkeiten. Zu Beginn unterliefen sie gleich zwei Bälle und hätten durchaus in Rückstand geraten können. Doch das Glück war aufseiten der Gäste. Und beim TSV Berg setzte sich die Abschlussschwäche fort, durch die sie schon in der Vorrunde in den hinteren Tabellenplatz gerutscht waren.

Doch danach ließ der FSV kaum noch etwas zu. Berg hatte in der ersten Hälfte noch einen Freistoß aus gefährlicher Position, der aber harmlos war. „Wir sind dann immer besser ins Spiel gekommen“, sagte Kleinschrodt. In der 13. Minute hatte Lorenz Minder die erste Hollenbacher Chance. Doch der Berger Torhüter parierte. In der 35. Minute setzte sich Michael Kleinschrodt dann durch und schob zur FSV-Führung ein. In der 42. Minute legte Manuel Hofmann nach einer Ecke zum 2:0 nach. Die Halbzeitführung gab Sicherheit für den zweiten Abschnitt.

Einfach mal abgezogen

„Wir hatten in der zweiten Halbzeit gleich noch einige Torchancen“, sagte Martin Kleinschrodt. Doch Michael Kleinschrodt scheiterte am Torhüter und nachdem Robin Dörner quer legte, ließ Fabian Schuler eine Möglichkeit liegen. So wurde es nach dem Anschlusstreffer des TSV Berg noch einmal etwas enger. Dan Constantinescu zog aus der Distanz einfach mal ab und traf in der 83. Minute zum 1:2.

Doch die Hollenbacher ließen sich dadurch nicht aus dem Konzept bringen. Sie spielten ruhig und kontrolliert weiter. Nach einem Konter gelang dem eingewechselten Torben Götz der Treffer zum 3:1-Sieg. „Es war im Endeffekt verdient“, sagte Kleinschrodt. „Berg war nicht so stark wie erwartet und wir waren etwas stärker als erwartet. Nach der Vorbereitung ist es auch immer ein Thema, wie gut kommt man wirklich rein. Wir haben jetzt etwas Selbstvertrauen getankt.“

Bereit für Verfolgerduell

Das war auch wichtig, denn im ersten Heimspiel nach der Winterpause steht nächsten Samstag gleich das Verfolgerduell gegen den 1. FC Normannia Gmünd an. Die Gmünder gewannen gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen klar mit 4:0. Ebenfalls einen Sieg holte sich der Spitzenreiter TSG Backnang. Durch das 3:0 gegen den TSV Heimerdingen hielten die Backnanger ihren Sieben-Punkte-Vorsprung auf den FSV Hollenbach.

Dafür ließ der Tabellendritte SSV Ehingen-Süd beim 1. FC Heiningen zwei Punkte liegen. Die Partie endete 2:2, damit hat Hollenbach nun zwei Zähler mehr auf dem Konto als der SSV. So deutet sich schon am ersten Spieltag nach Saison-Wiederbeginn eine spannende Rückrunde an, in der noch nichts entschieden ist. Vor allem mit den Gmündern scheint nach dem Trainerwechsel im Aufstiegskampf zu rechnen zu sein.

