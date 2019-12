Spitzenspiel beim FC Eichel II

Am zweiten Rückrundenspieltag kommt es in der Kreisklasse C zu einem Spitzenspiel, wenn Tabellenführer FC Eichel II die SpG Reicholzheim/Dörlesberg empfängt. Leichter Favorit sind hier sicherlich die Gastgeber, die als einziger C-Ligist noch keine Niederlage haben hinnehmen müssen. Die anderen drei Aufstiegsaspiranten stehen dagegen vor vermeintlich leichten Aufgaben: Die SpG Gerchsheim II/Unteraltertheim ist bei Türkgücü Wertheim II genauso Favorit wie die SpG Boxtal II/Mondfeld zu Hause gegen SpG Windischbuch/Schwabhausen III und die SpG Wittighausen/Zimmern II gegen die SpG Gerlachsheim II/Oberlauda/Lauda II. ptt

