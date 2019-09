Spitzenreiter will erneut punkten

Die SpG Wittighausen II/ Zimmern ist das einzige Team in der Kreisklasse C Tauberbischofsheim, das in den beiden bisherigen Ligapartien auch zweimal siegte: Mit 3:1 bei der SpG Gerlachsheim/Oberlauda/Lauda II behauptete die Spielgemeinschaft latz eins.. Der Tabellenführer trifft am Sonntag zuhause auf die Kombination von Windischbuch und Schwabhausen III.

Beachtlich ist auch der Erfolg der TSG Impfingen II gegen den SV Pülfringen II: Die TSG gewann sagenhaft mit 15:1 und Daniel Siehr traf siebenfach. Die Impfinger kletterten dadurch auf Platz zwei mit einer Tordifferenz von 19:5. Um weiter oben mitzuspielen ist ein Sieg gegen den kommenden Gegner, SV Distelhausen II, unumgänglich. Der SVD II siegte am vergangenen Spieltag kurz vor Schluss dank eines Treffers von Golovko in Külsheim. mag

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.09.2019