Spitzenreiter ungefährdet

Viel Aufregung gab es am vergangenen Wochenende in der Kreisklasse C des Fußballkreises Tauberbischofsheim. Die Partie zwischen dem SV Pülfringen II und SV Anadolu Lauda II wurde beim Stand von 1:2 etwa 20 Minuten vor Spielende abgebrochen. „Wegen einer Rudelbildung mit Handgreiflichkeiten im Anschluss an eine Rote Karte für einen unserer Spieler“, wie SVP-Abteilungsleiter Jochen Eisenhauer gegenüber den FN erklärte. Am Montag hatten wir berichtet, dass die Partie offenbar nach einem tätlichen Angriff eines Zuschauers gegen einen Gästespieler abgebrochen worden sei. Einen solchen Angriff hat es in der Tat auch gegeben, weshalb die Polizei auch in der Sache ermittelt (wir berichteten im Laufe der Woche). „Das war aber erst nach dem Spielabbruch“, so Eisenhauer.

Bleibt zu hoffen, dass am Wochenende nun wieder das sportliche Geschehen in den Mittelpunkt gerückt wird. Und es bleibt zu hoffen, dass endlich wieder einmal alle angesetzten Spiele auch ausgetragen werden. Das war nämlich in den letzten Wochen nicht der Fall. Sechs Mal in Serie wurde eine Partie bereits im Vorfeld abgesagt, weil einer der beiden Vereine aus Personalmangel keine Mannschaft aufbieten konnte. Zwei Mal war dies bei SV Anadolu Lauda II der Fall, je einmal beim FC Külsheim II, der TSG Impfingen II, Türkgücü Wertheim II und bei der SpG Gerlachsheim II/Oberlauda/Lauda II.

Sportlich läuft es derzeit bei der SpG Reicholzheim/Dörlesberg II am besten. Erst sechs Tore hat das Team in neun Spielen kassiert. Am Sonntag kommt nun die SpG Gerlachsheim II/Oberlauda/Lauda II – und die wird dem Tabellenführer das Wasser wohl nicht reichen können.

