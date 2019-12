Spitzenreiter trifft auf den Vorletzten

Bereits am heutigen Freitagabend empfängt der 1. FC Umpfertal II den TSV Unterschüpf II/Kupprichhausen. Vor der Winterpause werden beide Teams versuchen, noch einmal einen möglichst großen Abstand auf die direkten Abstiegsplätze aufzubauen. Das Hinspiel entschieden die Gastgeber mit 3:1 für sich.

Der 17. Spieltag startet dann am Sonntag, den Anfang macht der SV Eintracht Nassig III. Dieser trifft zu Hause auf die SpG Vikt. Wertheim II/Grünenwört und könnte bei einem Sieg mit dieser punktgleich ziehen. Während das letzte Spiel der SpG entfiel, erlitt der SV eine knappe Niederlage gegen den Tabellenzweiten, in welcher sie gerade durch Standardsituationen in der ersten Hälfte erfolgreich waren. Hinspielergebnis: 3:1 zu Gunsten der SpG.

In der Partie zwischen den Kickers DHK Wertheim II und der SpG Winzer Beckstein/Königshofen II trifft der Tabellenvorletzte auf den Spitzenreiter. Im Hinspiel siegte der Ligaprimus souverän mit 4:0, ein vergleichbarer Ausgang ist auch im Rückspiel zu erwarten. Dies käme der SpG sehr gelegen, da sie sich so mit einem Abstand von vier Punkten auf den zweiten Platz in die Winterpause verabschieden könnte.

Im Mittelfeldduell trifft die SpG Mainperle Urphar/Lindelbach/Bettingen auf den Tabellennachbarn, die SpG Schönfeld/Kleinrinderfeld II. Beide Teams trennt lediglich ein Punkt und auch das Hinspiel (1:1) fand keinen Sieger, weshalb in dieser Partie der Ausgang noch nicht abzusehen ist. Mit dem TSV Bobstadt/Assamstadt III und der SpG Oberbalbach/Unterbalbach II treffen ebenfalls zwei Tabellennachbarn aufeinander. Zwar entschied der TSV das Hinspiel mit 3:1 für sich, die Gäste stehen jedoch zwei Punkte besser da. Bei acht Duellen in den vergangenen Jahren kamen beide Teams zu je vier Siegen und vier Niederlagen. Der SV Uiffingen empfängt den FC Hundheim/Steinbach II und bekommt so am letzten Spieltag vor der Winterpause die Chance, die vergangenen zwei Niederlagen vergessen zu machen.

