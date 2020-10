Spitzenreiter geht mit 0:4 unter

SV Pülfringen – SV Elpersheim 2:1

Beide Mannschaften hatten Schwierigkeiten, in die Partie zu finden. Michelle Arlt spielte einen missglückten Abschlag der gegnerischen Torfrau per Kopf perfekt Stürmerin Ramona Haberkorn in den Lauf und es hieß 1:0 für den SVP (17..) Nach einem Patzer in der Pülfringer Hintermannschaft glich der SV Elpersheim in der 20.Minute zum 1:1 aus. Auch nach der Pause wurde die Partie nicht besser. Ramona Haberkorn brachte in der 51.Minute durch einen abgefälschten Freistoß ihr Team erneut in Führung. Danach waren Torchancen weiter Mangelware.

SG Wenkheim/Großrinderfeld – TSV Schwabhausen 0:0

Über weite Strecken dominierte die Heimmannschaft die ziemlich einseitige Partie. Das Geschehen spielte sich in erster Linie in der Spielfeldhälfte des TSV Schwabhausen ab. Die Gastgeberinnen hatten auch etliche Torchancen, die jedoch alle ungenutzt blieben.

FV Oberlauda – SG Külsheim/Uissigheim 4:0

Die Heimelf begann die Partie sehr engagiert und belohnte sich in der 13. Minute mit der 1:0-Führung, die in der 35. Spielminute auf 2:0 ausgebaut wurde. Noch vor der Pause erhöhte der FVO sogar auf 3:0 (40.). Auch nach der Pausentee war Oberlauda das tonangebende Team. Dies spielgelte sich auch im Ergebnis wider, denn in der 60. Minute erhöhten die Gastgeberinnen auf 4:0. Zu keiner Zeit war der Sieg der souverän aufspielenden Oberlaudaerinnen gefährdet.

