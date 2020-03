Spitzenreiter fürchtet Abbruch

Regionalliga-Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken fürchtet einen möglichen Saisonabbruch. Mit 55 Punkten führen die Saarländer die Tabelle der Regionalliga Südwest souverän an und haben bereits sechs Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten SV Elversberg. Dementsprechend hat Sportdirektor Marcus Mann eine klare Meinung zu einem möglichen Saisonabbruch: „Meiner Ansicht nach würde es in dem Fall nur über eine Aufstockung der 3. Liga gehen. Die Mannschaften hätten dazu auch mehr Heimspiele, könnten den finanziellen Verlust dieser Saison zusätzlich mildern“, sagte er in einem Zeitungs-Interview.

Aktuell absolvieren gleich mehrere Profis des 1. FC Saarbrücken, SV Elversberg und des FC Homburg ihre Trainerausbildung über das Internet via Skype. Durch den sensationellen Einzug in das DFB-Pokal Halbfinale, hat der Viertligist zudem wenigstens finanziell ein Polster aufbauen können.

Allein der Einzug in die Runde der letzten Vier beschert den Blau-Schwarzen 2,8 Millionen Euro. Hinzu kommen die Prämien aus den Vorrunden, so dass der 1. FC Saarbrücken in dieser Pokalsaison bisher schon insgesamt über 5,4 Millionen Euro erhalten hat. pati

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.03.2020