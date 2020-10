Spielweise dem Gegner aufzwingen

In der Frauenfußball-Landesliga Rhein-Neckar/Odenwald tritt die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim in Diehlheim an. Nach dem guten Saisonstart gilt es gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner, die Punkte einzufahren. Dem Gegner die eigene Spielweise aufzuzwingen wird das Ziel sein. Hierzu steht Trainerin Janin Faulhaber fast der komplette Kader zur Verfügung, und man möchte mit Kombinationsfußball und einer guten Chancenauswertung auch etwas für das Torkonto tun. In der Vergangenheit gelang es dem Gegner jedoch auch immer wieder, eine starke Abwehr mit einer guten Torhüterin zu stellen, so dass neben breit angelegten Spielzügen auch Geduld und Treffsicherheit gefragt sein wird. sha

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.10.2020