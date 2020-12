Spielmodus wird geändert

Am Montagabend fand eine Videokonferenz der Oberliga Baden-Württemberg der Herren im Beisein Verantwortlicher aller 21 Vereine und der Spielkommission statt. Thema war die Planung des weiteren Saisonverlaufs 2020/21.

In einem konstruktiven Austausch wurde deutlich, dass die Vereine trotz unterschiedlicher Voraussetzungen und Rahmenbedingen der Wunsch eint, die Saison in einem Modus zu Ende zu führen, der einer vollständigen Runde am nächsten kommt, um so unter den gegebenen Umständen das sportlich fairste Ergebnis zu erzielen. Angesichts der aktuellen Verfügungslage, der Staffelgröße und der zu erwartenden Terminproblematik ist eine vollständige Meisterschaftsrunde mit Hin- und Rückspielen nicht mehr möglich.

Wertung nach Vorrunde?

Diskutiert wurden deshalb alternative Spielmodi, mit denen in Abhängigkeit von der Pandemieentwicklung jeweils reagiert werden kann. Die einzelnen Szenarien knüpfen dabei jeweils an die Zeitpunkte an, zu denen ein Trainings- und Spielbetrieb wieder möglich ist. In Betracht kommen entweder Auf- und Abstiegsrunden nach einer abgeschlossenen Vorrunde oder eine Wertung direkt nach der Vorrunde, sollte eine Fortsetzung zeitlich nicht mehr möglich sein.

Vorbereitung wird gewährt

Eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs wird erst nach einer angemessenen Vorbereitungszeit erfolgen. Unter Berücksichtigung der Einschätzungen der Vereine dazu wird auch insoweit eine Entscheidung durch die Spielkommission zu treffen sein, dies unter Berücksichtigung der besonderen Voraussetzungen in der laufenden Saison, die einen Vorlauf wie in den zurückliegenden Jahren sicher nicht ermöglichen werden. Flexibilität und Kompromissbereitschaft bei allen Beteiligten sind auch hier gefordert, nachdem die Vorstellungen bei den Vereinen dazu zwischen zwei und fünf Wochen lagen.

Die Spielkommission wird nun einen Beschlussvorschlag erarbeiten und der Gesellschafterversammlung zur Entscheidung vorlegen.

