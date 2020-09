Spielausfall wegen Corona

In der Kreisliga B Hohenlohe, Staffel 2, ist am vergangenen Wochenende die Partie TSV Sulzdorf gegen TSV Michelbach/Bilz ausgefallen. Der Grund: Im Team der Michelbacher hat sich ein Spieler mit dem Corona-Virus angesteckt. Seit vergangenen Freitag wusste man im Verein Bescheid. „Der Spieler hat keine Symptome gezeigt. Er hat den Test gemacht, weil er ihn berufsbedingt gebraucht hat“, so ver Verein. Man wisse nicht, wo sich der Spieler infiziert hat. Im Moment sind sechs Spieler, die privat Kontakt zu dem infizierten Spieler hatten, in angeordneter Quarantäne. Einige andere Akteure, die auch aber keinen engen Kontakt zum Betroffenen hatten, sind in freiwilliger Quarantäne. Der Verein geht zudem aus eigenen Stücken auf Nummer sicher und setzt in dieser Woche das Training aus, so dass erst ab dem 7. September wieder trainiert wird. In dieser Zeit werden die Michelbacher auch keine Spiele bestreiten. Die Absagen betreffen zum einen das Bezirkspokalspiel heute Abend bei Kupferzell II/Gaisbach II als auch das Ligaspiel am kommenden Sonntag gegen Steinbach II. „Geplant ist, dass wir am dritten Spieltag in Tüngental wieder antreten“, erklärt Abteilungsleiter Grünke. Das wäre am 13. September. Das Pokalspiel in Kupferzell soll am 10. oder 11. September nachgeholt werden.

