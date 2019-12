Spiel um Einzug in die Endrunde

Die D-Juniorinnen, und damit die jüngste Mädchenfussball-Mannschaft des TSV Tauberbischofsheim, spielen am Samstag, 14. Dezember, ab 10 Uhr in der Tauberbischofsheimer Wörthalle um die badische Futsal-Hallenmeisterschaft. Landesweit wird in vier Gruppen an zwei Spieltagen um den Einzug in die badische Endrunde gespielt.

Die Mannschaft von Trainerin Stefanie Hartnagel tritt gegen die Teams der SG Oftersheim, TSG Hoffenheim 2, FC Astoria Walldorf, JSG Mückenloch/Neckargemünd, SC Klinge Seckach an.

Ab 14 Uhr betreten die C-Juniorinnen das Parkett. Die 13 und 14-jährigen Fußballerinnen aus Tauber, müssen sich mit den Mannschaften SC Klinge Seckach I und II, Karlsruher SC, FC Wertheim-Eichel und FC Viktoria Hettingen messen.

Der Rückspieltag steht am 19. Februar in Mingolsheim auf dem terinkalender.

Trotz der starken Gegner hat die Mannschaft des Trainerteams Jürgen Krug und Uwe Konrad gute Chancen diesen Spieltag erfolgreich zu gestalten. sh

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.12.2019