Spiel des Spieltags steigt in Mudau

VfB Sennfeld/Roigheim – SG Hardheim/Gerichtstetten: An das Unentschieden gegen den VfR Gommersdorf II am dritten Spieltag konnten die Gäste zuletzt nicht anknüpfen. Die Heimmannschaft sicherte sich am Sonntag einen 3:2-Erfolg gegen Donebach, wozu VfB-Knipser Nikola Vintonjak zwei Treffer beisteuerte.

VfR Gommersdorf II – TSV Götzingen/VfL Eberstadt: Als erster Verfolger

...