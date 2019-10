SpG verliert beim FC Odenheim

Odenheim – SpG Dittwar/TBB 3:2

Dittwar/Tauberbischofsheim: Schuchmann, Veith, Meinrath (28. Cimander), Faulhaber, Scheuermann, Haas, Rammelt, Knüll, Schneider, Dörr, Schmitt (56. Zipf).

Das Spiel in der Frauen-Landesliga begann für die ersatzgeschwächten Gäste mit dem 1:0 in der 8. Spielminute erdenklich schlecht. Nach einem Foulspiel an Sophie Schneider in der 29. Minute verwandelte Mariella Rammelt den fälligen Strafstoß zum zwischenzeitlichen 1:1. Noch vor der Halbzeitpause geriet die SpG durch ein Eigentor erneut in Rückstand. Eine Spielerin köpfte den Ball bei einem Klärungsversuch unhaltbar ins eigene Tor. In der zweiten Hälfte wogte das Spiel hin und her. Es gab Torchancen auf beiden Seiten. In der 61. Spielminute erzielte die Heimelf das vorentscheidende 3:1, ehe Sabrina Knüll in der 83. Minute auf 2:3 verkürzte. Zum nächsten Spiel der SpG in der der Frauen-Landesliga kommt am Sonntag, 13. Oktober, um 11 Uhr der Tabellenvierte SpG Mückenloch/Neckargemünd ins Tauberstadion. sh

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.10.2019