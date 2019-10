SpG Schloßau/Mud. II neuer Tabellenführer

TSV Merchingen – Eintracht Walldürn II 5:5

Tore: 1:0 (6.)Muhammed Müller, 2:0 (9.) Merih Ceylan, 2:1 (10.) Serdar Sen, 3:1 (25.) Muhammed Güler, 4:1 (43.) Sercan Dincer, 5:1 (45+2) Yusuf Kara, 5:2 (56.) Joey Lee Carter, 5:3 (60.) Yaha Sen, 5:4 (65.) Joey Lee Carter, 5:5 (90+6) Serdar Sen.

Der TSV Merchingen legte los wie die Feuerwehr, in der 6. und 9. Minute mit 2:0 durch Tore von Güler und Ceylan. Walldürn verkürzte in der 10. Minute auf 1:2. Durch weitere Tore von Güler, Dincer S. und Kara ging man mit 5:1 in die Pause. Wie ausgewechselt kam Walldürn aus der Kabine.

Durch Tore in der 56., 60., und 65. Minute hieß es nun 5:4. Das 5:5 fiel durch Elfmeter in der letzten Minute.

Hettingen II/Altheim II – SPG Waldhausen/L. II/H. II 1:4

FCDonebach II – SpG Rippberg II / Wettersd./Glashofen II 1:3

SpG Krauth. II/ Westernh. II – SPG Sennfeld/Roigh. III /Leibenstadt II

Die Gastmannschaft der Sennfelder SPG ist zu diesem Spiel nicht engetreten.

SV Buch/Brehmen – SpG Schloßau/ Mudau II 2:4

Tore: 0:1 (14.) Christian Schneider, 1:1 (27.) Ansgar Kohler, 2:1 (39.) David Rappold, 2:2 (79.) Sören Volk, 2:3 (81.) Thomas Goldschmidt, 2:4 (84.) Jannik Allgaier. – Schiedsrichter: Willi Holderbach (Götzingen).

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.10.2019