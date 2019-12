SpG ist läuferisch einfach um Welten überlegen

1. FC Umpfertal II – TSV Unterschüpf II/Kupprichhausen 4:1

Tore: 1:0 (20.) Moritz Fischer, 2:0 (30.) Florian Teufel, 2:1 (45.) Achim Schyle, 3:1 (65.) Florian Teufel, 4:1 (72.) Ismail Karadag. – Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot (77.) für Gästespieler. – Schiedsrichter: Marcel Jurk (Hainstadt).

Zu dieser Partie ging uns kein Spielbericht zu.

SV Eintracht Nassig III – SpG Vikt. Wertheim II/Grünenwört 4:0

Tore: 1:0 (17.) und 2:0 (49.) beide Olgu Deniz Ugurlu, 3:0 (75.) Fabian Brüne, 4:0 (81.) Florian Häußler. – Schiedsrichter: Arno Trautwein (Boxberg).

Die ersten 15 Minuten begegneten sich die Teams auf Augenhöhe. In der Folge war die Heimelf deutlich besser im Spiel und ging so in der 17. Minute verdient in Führung. Weitere Chancen aufseiten der Hausherren blieben ungenutzt, so dass sich beide Teams beim Stand von 1:0 in die Pause verabschiedeten. In der zweiten Hälfte dominierte weiter die Heimelf und baute die Führung zum 4:0-Endstand aus. Vor der Winterpause gelang der Heimelf ein verdienter Sieg.

Kickers DHK Wertheim II – SpG Winzer Beckstein/Königsh. II 1:5

Tore: 1:0 (3.) Mirco Michelbach, 2:0 (14.) Simon Michelbach, 3:0 (27.) und 4:0 (30.) beide Mirco Michelbach, 4:1 (40.) Michael Schreiter, 5:1 (69.) Mirco Michelbach.– Schiedsrichter: Elmar Amend (Reicholzheim).

Die Gastgeber verloren die Partie schon früh aus den Händen. Bereits in der elften Minute führten die Gäste mit zwei Treffern und erhöhten bis zur Pause auf 4:1, aufgrund ihrer spielerischen und läuferischen Überlegenheit. Nach dem Seitenwechsel ließ es der Spitzenreiter gemächlicher angehen, dennoch erhöhte Mirco Michelbach mit seinem vierten Treffer noch einmal zum verdienten Endstand von 5:1.

SpG Urphar/Lindelbach/Bettingen – SpG Schönfeld/Kleinr. II 0:0

Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot (81.) für Heimspieler. – Schiedsrichter: Dieter Müller (Kreuzwertheim).

Das Mittelfeldduell endete mit einem Remis. Beide Teams zeigten jedoch eine gute Partie und kamen zu etlichen Chancen. Die Gastgeber standen in der 17. Spielminute kurz vor der Führung, als der gegnerische Keeper jedoch schon geschlagen war, rettete ein Feldspieler noch auf der Linie. Der offene Schlagabtausch vollzog sich bis zur Pause, so dass auch die Gäste zu einigen guten Chancen kamen. Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie etwas hitziger, was zu einem Platzverweis für die Gastgeber führte. Die Gäste konnten die Überzahl aber nicht für sich nutzen, so dass die Partie am Ende überraschend torlos endete.

TSV Bobstadt/Assamstadt III – SpG Oberbalbach/Unterbalbach II 3:0

Tore: 1:0 (4.), 2:0 (17.) und 3:0 (87.) jeweils Benjamin Putz. – Besonderes Vorkommnis: Rot (76.) für einen Gästespieler. – Schiedsrichter: Mario Krämer (Tauberbischofsheim).

Der TSV erwischte einen Start nach Maß und ging bereits in der vierten Minute durch Benjamin Putz in Führung, Die Heimmannschaft blieb auch im weiteren Spielverlauf am Drücker und erhöhte so in der 17. Minute wieder durch Benjamin Putz. In der zweiten Halbzeit drückten die Gäste zunächst auf den Anschlusstreffer, blieben jedoch erfolglos.

Benjamin Putz nutzte schließlich die Unterzahl der Gäste nach einer glatten Roten Karte in der 76. Minute und erhöhte kurz vor Schluss zum verdienten Endstand von 3:0.

SV Uiffingen – Hundheim/St. II 4:1

Tore: 1:0 (32.) per FE, 2:0 (35.) und 3:0 (39.) jeweils Lukas Ernst, 3:1 (51.) Kevin Völk, 4:1 (74.) Lukas Ernst. – Besondere Vorkommnisse: Gäste vergeben Strafstoß (25.), Rote Karte (80.) für Gästespieler. – Schiedsrichter: Rainer König.

Die Gäste kamen verstärkt mit Spielern der ersten Mannschaft und hielten so die ersten 30 Minuten des Spiels gut mit, die Chance zur Führung in der 25. Minute vergaben sie aber vom Elfmeterpunkt. Dies rächte wenige Minuten später ein hervorragend aufgelegter Lukas Ernst, der zwischen der 32. Und 39. Spielminute auf einen Hattrick kam. Nach der Pause erzielten die Gäste zwar noch den Anschlusstreffer, erneut zeigte sich jedoch Lukas Ernst erbarmungslos und erstickte alle Hoffnungen im Keim. Der Platzverweis in der 80. Minute war zwar ärgerlich für die Gäste, wirkte sich aber nicht mehr spielentscheidend auf die Partie aus.

