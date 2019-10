SpG ist im Spitzenspiel gefordert

Die SpG-Frauen aus dem Taubertal reisen zum Tabellenführer. © Jutta Muck

Gegen den Tabellenersten, die SpG Wilhelmsfeld, treten die Fußballfrauen der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim am Samstag, 26. Oktober, um 17 Uhr an. Mit den beiden letzten Siegen im Rücken rechnet sich Trainer Andre Dörr Chancen auf einen Punktgewinn oder gar auf einen Sieg aus. Doch bewies Wilhelmsfeld im Spitzenspiel gegen Hoffenheim III beim 1:0-Sieg Stärke. Auch im Frühjahr konnte Wilhelmsfeld mit 3:1 gegen die SpG gewinnen, wie meist bei den bisherigen Aufeinandertreffen. Dem Trainer steht voraussichtlich ein großer Kader zu Verfügung, so dass das Team variabel sein wird und mit einer guten Leistung aufwarten will. sh

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.10.2019