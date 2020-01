SpG auch mit am Start

24 Frauenteams spielen ab kommendem Wochenende in vier Vorrunden-Turnieren um acht Startplätze für die Badischen Futsalmeisterschaften der Frauen am 8. Februar in der Albgauhalle Ettlingen.

Den Auftakt machen die Verbands- und Oberligisten am Samstag, 18. Januar, ab 16.30 Uhr in der Rheintalhalle Waghäusel.

Um 18.30 Uhr am selben Tag startet in der Pfinztalhalle in Berghausen das Rennen um zwei Startplätze bei den „Badischen“. Am Sonntag, 19. Januar, um 16.30 Uhr spielen sieben Mannschaften in der Schönbornhalle Mingolsheim die zwei Qualifikanten aus.

Zur badischen Endrunde wollen hier SpG MFV/ESC Blau-Weiß Mannheim-Lindenhof, ASV Eppelheim, SpG Dittwar/Tauberbischofsheim, VfB Gartenstadt, FC Odenheim, DJK Rot-Weiß Handschuhsheim und SpG St. Leon/Mingolsheim. bfv

