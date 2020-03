Spannung pur in Eubigheim

Kreisliga BUCHEN

VfR Gommersdorf II – Eintracht Walldürn. Die Gäste aus der Wallfahrtsstadt vergaben jüngst in der Nachspielzeit noch einen Sieg und mussten sich im Duell gegen den VfB Heidersbach mit einem Unentschieden begnügen. Der Vorsprung auf die gefährliche Abstiegszone beträgt somit nur noch magere drei Punkte. Ein Sieg gegen die Verbandsliga-Reserve aus Gommersdorf ist für das Team von Michael Hackenberg somit fast schon Pflicht. VfB Heidersbach – TSV Buchen. Der späte Treffer von Lukas Schulz in der Nachspielzeit rettete dem VfB Heidersbach am vergangenen Wochenende in Walldürn noch einen Punkt. Auch bei den Gästen aus Buchen gab es am zurückliegenden Spieltag Grund zur Freude: Die Neeb-Truppe besiegte den TSV Götzingen/VfL Eberstadt im Spitzenspiel und Lokalderby und darf weiter von der Rückkehr in die Landesliga träumen. Mit einem Sieg in Heidersbach wäre der TSV Buchen einen Schritt näher am Aufstiegsplatz dran. TTSC Buchen – VfB Sennfeld/Roigheim. Lediglich 32 Tore schoss der TTSC Buchen in der bisherigen Saison – so wenige, wie keine andere Mannschaft in den Top Ten der Kreisliga. Die 32 Treffer haben allerdings schon für zehn Siege in der Runde gereicht und gegen den Tabellensechsten VfB Sennfeld/Roigheim soll nun der elfte „Dreier“ her. SG Erfeld/Gerichtstetten – FC Hettingen. Beide Mannschaften sind im Duell der Kellerkinder auf Punkte angewiesen. Die Gäste aus Hettingen haben gerade einmal zwei Zähler mehr auf dem Konto, können mit einem Sieg jedoch die rote Zone verlassen. Die jüngste Niederlage der Gastgeber aus dem Erftal gegen die Spvgg. Hainstadt war die neunte Pleite in der laufenden Saison. Das ist zwar im Vergleich zu den anderen Teams in der Abstiegszone wenig, doch die „SG“ holte lediglich zwei Siege aus insgesamt 18 absolvierten Spielen. FC Schweinberg – Spvgg. Hainstadt. Für die Gäste aus Hainstadt steht das zweite Spiel in Folge gegen eine Mannschaft aus dem Erftal an: Am vergangenen Sonntag holte das Team von Sebastian Lindau einen 3:1-Erfolg gegen die SG Erfeld/Gerichtstetten. Die Gastgeber hingegen bestreiten am Sonntag ihr erstes Pflichtspiel im neuen Jahrzehnt. TSV Mudau – SV Waldhausen/FV Laudenberg. „Sagenhafte“ zwölf Tore schoss der TSV in den jüngsten beiden Partien gegen den SV Waldhausen/FV Laudenberg. Maßgeblich daran beteiligt war Björn Sigmund, der in den zwei jüngsten Spielen gegen den SV fünf Tore erzielte. FC Schloßau – SV Osterburken. Gegen den SV Osterburken spielt das Team von Christian Schäfer nun das erste Mal in diesem Jahr um drei Punkte. Im 2:1-Hinspielerfolg sorgten Nico Stuhl und Lukas Brech, für die beiden Treffer. TSV Götzingen/VfL Eberstadt – SV Schlierstadt. Nach der Derbyniederlage gegen den TSV Buchen steht für den TSV Götzingen/VfL Eberstadt bereits am Sonntag das nächste Nachbarschaftsduell gegen den SV Schlierstadt an. Das Team von Matthias Polk darf sich gegen den Aufsteiger aus der A-Klasse keinen Ausrutscher erlauben, um weiter am FC Schloßau dran zu bleiben. mg

Kreisklasse A Buchen

TSV Höpfingen II – SpG Oberwittstadt II/Ballenberg. Die Ravensteiner SpG hat sich wohl die Worte von Trainers Patrick Volk zu Herzen genommen zu haben, der in der jüngsten FN-Umfrage zum A-Liga-Start mehr Einsatz und Bereitschaft von seinen Spielern eingefordert hatte: 3:1 wurde das erste Spiel des Jahres gegen Rippberg-Wettersdorf/Glashofen gewonnen.

SpG Rippberg-Wettersdorf/Glashofen – SpG Adelsheim-Oberkessach. Die Jahresauftakt-Niederlage in Ballenberg wird die Heim-SpG nicht aus der Spur geworfen haben. Der Abstand zu den „bedrohlichen Plätzen“ ist noch opulent. Allerdings geht „nach oben und nach unten“ wohl nichts mehr. Ähnlich geht es der anreisenden SpG aus, die nach dem 1:1 gegen Großeicholzheim feststellen musste, dass der Angriff auf Relegationsplatz drei wohl nicht gelingen wird.

SV Hettigenbeuern – VfB Sennfeld/Roigheim II. Die Gäste sind in dieser Begegnung auch favorisiert.

FC Bödigheim – VfB Altheim. Zwar trennen beide Teams geografisch nur 13 Kilometer, in der Tabelle aber Welten: Die Gäste liegen 21 Punkte vor Bödigheim.

SpG Sindolsheim I /Rosenberg II – SpG Bofsheim I/Osterburken II. Sportlich birgt diese Begegnung die größte Brisanz des Spieltags: Der Letzte trifft auf den Drittletzten. Es geht also um wichtige Punkte.

SV Seckach – FC Zimmern. Absteiger gegen Aufsteiger – dazu ein Nachbarschaftsduell. Es steckt also viel Brisanz in dieser Partie. SV Großeicholzheim – Hardheim/Bretzingen. Vor einer sehr schweren Rückrunde steht die „SG“ aus Hardheim und Bretzingen. Nach dem Abstieg lief es sportlich in der Hinserie nicht wie erwartet. mf

Kreisklassen B Buchen

Da Spitzenreiter SpG Schloßau II/Mudau II spielfrei ist, könnte der SV Buch/Brehmen mit einem Sieg beim Schlusslicht TSV Merchingen die Tabellenführung in der B1 übernehmen. Zu einem absoluten Spitzenspiel kommt es in der B2, wo der FC Eubigheim den punktgleichen Tabellenführer Spvgg. Hainstadt II empfängt. ptt

