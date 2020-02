Silber für Pierre Ederer

Der Hardheimer Judoka Pierre Ederer (JSC Heidelberg) startete bei den Süddeutschen Judo-Einzelmeisterschaftender U18 in Pforzheim in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm und zog nach den Vorrundenkämpfen souverän ins Halbfinale ein. Dort traf er auf Dennis Abröll (PSV Königsbrunn) und setzte sich mit einer Haltegrifftechnik durch. Gleichzeitig sicherte er sich mit dem Einzug in Finale den Qualifikationsplatz für die Deutschen Meisterschaften in Leipzig.

Im Finale traf Pierre Ederer dann auf den bayerischen Meister Kilian Kappelmeier (TSV Großhadern). Nach einem spannenden Kampf unterlag er jedoch durch eine Hüftwurftechnik. So beendete er den Wettkampf mit der Silbermedaille.

Für Ederer ist es die erste Qualifikation für eine Deutsche Meisterschaft. Dies zeigt ihm, dass sein hartes Training der letzten Wochen von Erfolg gekrönt war. Ederer trainiert sowohl bei seinem Heimatverein TSV Tauberbischofsheim, als auch in Heidelberg sowie am Bundesstützpunkt für Kaderathleten in Sindelfingen. Sein Trainingspensum liegt im Schnitt bei 14 Stunden die Woche. Nun wird der 15-Jährige seine Schulferien zur Meisterschaftsvorbereitung in der Landessportschule in Tailfingen nutzen. pe

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.02.2020