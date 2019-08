Siegesserie fortsetzen

SpG Ballenberg 2/Oberwittstadt 3 – FC Eubigheim: Zweiter Sieg im zweiten Spiel hieß es am vergangenen Spieltag für den FC Eubigheim. Damit schoss sich der FCE an die Tabellenspitze. Um dort zu bleiben, muss auch gegen die SpG Ballenberg II/Oberwittstadt III ein Sieg her.

SpG Adelsheim 2/Oberkessach II – SpG Großeichholzheim II/Seckach II: Als einziges Team bestritt die SpG Adelsheim II/Oberkessach II bereits zwei Saisonspiele und ging bei beiden leer aus. Der Gegner Großeichholzheim II/Seckach II hatte zwar erst eine Partie zu spielen, blieb hier allerdings auch ohne Sieg.

Spvgg. Hainstadt II – VfR Gommersdorf III: Während die Spvgg. Hainstadt II am Sonntag in die Saison startet, gewann der VfR Gommersdorf III sein erstes Spiel am vergangenen Samstag gegen den FC Schweinberg II mit 1:0 und möchte auch im zweiten Saisonspiel gegen Hainstadt erfolgreich sein.

TSV Buchen II – SV Leibenstadt: Beide Teams haben drei Punkte auf dem Konto und nur dank dem besseren Torverhältnis steht der TSV Buchen II aktuell auf dem Relegationsrang. Ihre Siegesserie wollen beide Mannschaften fortführen. mg

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 30.08.2019