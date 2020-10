Sieg in letzter Minute

TSG Hoffenheim – SV Meppen 1:0

Spannend bis zum Schluss: Die TSG-Frauen feierten am 7. Spieltag der Frauen-Bundesliga einen hart erkämpften 1:0-Erfolg gegen den SV Meppen. Angreiferin Nicole Billa sorgte in der 90. Minute per Foulelfmeter für die Entscheidung in einem aufregenden Spiel, in dem ein starker Aufsteiger aus dem Emsland die Mannschaft von Chef-Trainer Gabor Gallai beinahe zur Verzweiflung brachte. Die Hoffenheimerinnen verabschieden sich als Tabellensechster in die einwöchige Länderspielpause.

Die TSG brauchte vor heimischer Kulisse knapp zehn Minuten, um ins Spiel zu finden. Während die Gäste aus Meppen die Hoffenheimerinnen in der Anfangsphase noch gut vom eigenen Tor fernhielten, spielte sich die Mannschaft von Trainer Gallai in Folge immer mehr in der Platzhälfte ihres Gegners fest. Zwar fand die TSG in der dicht gestaffelten Defensive der Emsländerinnen nur selten Lücken, doch Chancen zur Führung gab es dennoch. Meppen machte seine Sache über weite Strecken richtig gut und setzte auch in der Offensive durch Umschaltaktionen immer wieder Nadelstiche. Zum Torabschluss führten diese zwar nicht, aber die TSG musste im Rückwärtsgang immer aufmerksam sein

In der zweiten Halbzeit bot sich den 155 Zuschauern ein ähnliches Bild: Der SV Meppen verteidigte weiter diszipliniert, die TSG startete Angriff um Angriff, hatte aber nicht genügend Durchschlagskraft. Als im Dietmar-Hopp-Stadion schon alles nach einem Unentschieden aussah, gelang der TSG doch noch der schlussendlich verdiente Lucky Punch. Nach einem Eckball kam Maximiliane Rall im Strafraum zu Fall und Nicole Billa verwandelte den Foulelfmeter gewohnt sicher zum 1:0 (90.). pik

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.10.2020