Sieg in Gaisbach – Wachbach auf Kurs

Bühlerzell – Mainhardt 5:0

Tore: 1:0 (5.) Philipp Krupp, 2:0 (13.) Philipp Krupp, 3:0 (31.) Fabian Zühlke, 4:0 (39.) Christian Stein, 5:0 (41.) Philipp Krupp – Schiedsrichter: Nick Reiner/Gussenstadt – Gelb-Rot: Fabian Schlepple (68., Mainhardt).

In der ersten 15 Minuten spielten nur die Gastgeber. In der dritten Minute klärte Feucht im Mainhardter Tor noch gegen Häußler. Zwei Minuten später musste er aber erstmals hinter sich greifen. Nach Rechtsflanke von Kurz traf Krupp. Acht Minuten später das 2:0. Hier parierte Feucht erst noch die Direktabnahme von Häußler, gegen den Abstauber von Krupp war er machtlos. Erst danach fanden die Gäste ins Spiel. Tore machten aber nur die Sportfreunde. Nach 31 Minuten markierte Zühlke mit seinem Flachschuss nach Rückpass von Lopez das 3:0. Danach verhinderte Ammon bei der Doppelpackchance des VfL gegen Wohlschläger und Latiano das Anschlusstor. Stein erhöhte mit seinem Schuss aus 25 Metern rechts oben in den Torwinkel in der 39. Minute auf 4:0. Zwei Minuten später verwertete Krupp das Zuspiel von Häußler zum 5:0. Nach der Pause fielen keine weiteren Tore mehr, obwohl die Gastgeber noch die eine oder andere gute Möglichkeit hatten. Auch bei den Gästen war der Wille zu erkennen, das Ergebnis freundlicher zu gestalten. Ab der 68. Minute musste der VfL nach der gelb-roten Karte für Schlepple in Unterzahl spielen. Michelfeld – Westheim 4:0

Tore: 1:0 (25.) Stefan Schmieg, 2:0 (34.) Luca Fevert, 3:0 (36.) Kevin Gfärer, 4:0 (78.) Daniel Bauer.

Der erste Pfiff des gut leitenden Schiedsrichters dezimierte sogleich die Gäste. Nach einem groben Foulspiel an Haag auf Höhe der Mittellinie wurde Neu mit Rot des Feldes verwiesen. Trotz Unterzahl hätten die Gäste in Führung gehen können. Die Michelfelder Hintermannschaft verschlief den Angriff total, jedoch traf der freistehende Elser nur den Innenpfosten. Das war aber im gesamten Spiel auch die einzige nennenswerte Chance der Westheimer.

Zweimal Maas und einmal Nierichlo hatten den Michelfelder Führungstreffer auf dem Fuß. Schmieg war es in der 25. Minute, der aus 28 Metern unhaltbar in den Torwinkel trag. Zehn Minuten später war es Gebert, der vom Flügel kommend zum 2:0 traf. Westheim befreite sich in dieser Phase nicht mehr und musste in der 36. Minute das 3:0 hinnehmen. Gfärer traf aus zehn Metern.

Zu Beginn der zweiten Hälfte hatten die Michelfelder gleich mehrere gute Chancen, aber mit der Folgezeit verflachte das Spiel zusehends. Für den Schlusspunkt sorgte in der 78. Minute Bauer, der im Anschluss eines Freistoßes zum 4:0 einschoss. Edelfingen – Dünsbach 1:3

Tore: 1:0 (17.) Andre Engert, 1:1 (28.) Patrick Otterbach, 1:2 (57.) Julian Stapf, 1:3 (81.) Michael Beyer – Zuschauer: 80 – Gelb-Rot: Edelfingen (80.).

Nach dem ersten Sieg der Edelfinger am letzten Spieltag wollten sie nachlegen. Doch wurde daraus nichts und man verlor gegen abgeklärte Gäste mit 1:3. In einem in der ersten Hälfte ausgeglichenen Match gingen die Edelfinger in der 17. Minute durch Engert in Führung. Nach einem Lupfer aus dem Mittelfeld tauchte er frei vor dem Torwart auf und überwand ihn mit einem Schuss aus 18 Metern. Nach einem Freistoß aus dem halbrechten Mittelfeld stand es plötzlich 1:1. Der Ball wurde halbhoch reingeschlagen, an Freund und Feind vorbei und landete im langen Eck. Das war gleichzeitig der Halbzeitstand.

Nach der Pause kam Dünsbach besser aus der Kabine und ging eine Viertelstunde nach dem Wechsel durch einen Schuss aus halblinker Position in Führung. Danach wachte Edelfingen wieder auf und hatte zwei hochkarätige Chancen, aus denen mindestens ein Tor fallen muss. Das eine Mal zeichnete sich der Dünsbacher Torwart mit einer Glanzparade aus. Das andere Mal ging der Schuss knapp am langen Pfosten vorbei. Danach schwächte man sich durch eine Ampelkarte wieder selbst. In der 81. Minute schob Beyer nach einen Ballverlust der Edelfinger zum Endstand ein, allerdings könnte stand er beim Zuspiel im Abseits gestanden haben. Unterm Strich eine vermeidbare Niederlage. Vor allem wenn man sieht, dass auch auf Edelfinger Seite genug Torchancen vorhanden waren. Neuenstein – Altenmünster/C. 3:3

Tore: 0:1 (4.) Oliver Purtscher, 1:1 (36.) Benedict Braun, 2:1 (42.) Michael Sickinger, 2:2 (55.) Jan Rötlich, 3:2 (69.) Michael Sickinger, 3:3 (83.) Jan Rötlich – Schiedsrichter: Niklas Straßer/Bad Rappenau – Zuschauer: 170. Zur Pause hätte es schon 4:4 stehen können. Beim 1:0 für die SGM stand Purtscher richtig, nachdem der Keeper der Einheimischen geklärt hatte. Dann verlagerten sich die Chancen in den SGM-Strafraum. Zweimal musste Torspieler Wiedmann in höchster Not klären, aber auch die SGM hatte Torannäherungen bei den Gastgebern. Dann ein weiter Einwurf der Gastgeber. Die SGM war nicht gut gestaffelt und Braun schloss aus der Nähe des Elfmeterpunkts trocken ab. Dann musste der Torspieler der Gastgeber gegen Molodovski klären (43.), im Gegenzug die Führung für Neunstein. Sickinger wurde nicht energisch genug gestört, sein Schuss landete zur Halbzeitführung im kurzen Eck.

Auch die zweite Hälfte bot wenig zum Verschnaufen. Die Abwehrreihen standen nur stabiler. Die Chancenanzahl wurde etwas eingedämmt. Eine Flanke von Brumm verwertete zentral im Strafraum Rötlich zum erneuten Ausgleich. Dann musste eigentlich Blumenstock die erneute Führung für die Gastgeber erzielen. Das erledigte gleich drauf Sickinger. Er wurde steil über rechts geschickt, sein Schuss landete im kurzen Eck. Danach ließ Neunstein die SGM am Leben. Zahlreiche Kontermöglichkeiten wurden die Beute von Torspieler Wiedmann oder unkonzentriert vergeben. Für die SGM war es Glück. Denn ein Konter wurde von Lettenmaier vorgetragen. Sein Pass zu Paulo, der uneigennützig zu Torjäger Rötlich weiterleitete. Rötlich tauchte frei vorm Tor auf und ließ sich die Chance zum Ausgleich nicht entgehen. Weikersheim/S. – Ilshofen 2 1:1

Tore: 0:1 (22.) Moritz Lindner, 1:1 (35., Foulelfmeter) ) Felix Stodal – Schiedsrichter: Mario Kuhn/Künzelsau – Zuschauer: 140.

Der Tabellenposition entsprechend, dominierte der TSV Ilshofen das Spielgeschehen und ging in der 22. Minute in Führung. Der Torschütze war Lindner, welcher nach einem scharfen Zuspiel von Weidner den Ball freistehend im rechten Torwarteck einschoss. Nach Wiederanpfiff setzen die Gäste ihr auf Ballbesitz geprägtes Spiel fort. Die SGM lauerte weiterhin auf Fehler und wurden in der 35. Minute belohnt. Nach einem Ballverlust der Gäste schaltete Unterwerner am schnellsten und passten mit einem steilen 60-Meter-Pass auf Zienecker. Dieser nahm den Ball mit an und wurde nur durch ein Foulspiel im Strafraum gestoppt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Stodal sicher zum 1:1 im unteren Eck. Kurz vor der Pause verhinderte Bauer im Tor der SGM mit einem tollen Übergreifen den Halbzeitrückstand.

Nach der Halbzeit begannen die Hausherren offensivfreudiger, verbuchten jedoch keine klare Torchance für sich. Auch den Gästen fiel es schwer, sich durch die tief stehenden Gegner durch zu kombinieren. In der 60. Minute gelang es doch und es war wieder Lindner, der freistehend vor dem Tor auftauchte. Dieses Mal scheiterte er jedoch an dem herausstürmenden und sich groß machenden Bauer. Bis zum Spielabpfiff neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehendst und so blieb es bei der verdienten Punkteteilung. Obersonth. – Niedernhall/W. 4:3

Tore: 0:1 (13.) Sven Hettenbach, 0:2 (17.) Akin, 0:3 (25.) Braun, 1:3 (32.) Michael Däschler, 2:3 (53.)Matthias Glasbrenner, 3:3 (65.) Michael Däschler, 4:3 (90+3) Tim Blümel.

Eine desolate erste Hälfte erlebte der TSV Obersontheim gegen Niedernhall. Bereits nach 13 Minute traf Hettenbach nach einer abgewehrten Ecke mit einem fulminanten Volleyschuss zur 1:0-Gästeführung. Obersontheim um eine Antwort bemüht und vergab zwei Minuten später einen Foulelfmeter an Otterbach verschuldet, Spielertrainer Nagumanov scheiterte an Wassmer. Praktisch im Gegenzug stellte die SGM auf 2:0 – eine Freistoßflanke köpfte Akin unbedrängt zum 2:0 in die Maschen. Ehe Obersontheim überhaupt merkte was geschah, fiel in der 25. Minute das 3:0 für die Gäste: Braun verwandelte per Kopf eine scharfe Ecke auf den kurzen Pfosten, weil Abwehr und Torhüter sich nicht einig waren. Duplizität der Ereignisse, in der 32. Minute war die SGM-Abwehr sich uneins, Nutznießer war Däschler, der auf 1:3 aus wenigen Meter verkürzte. Obersontheim wechselte zur Halbzeit und mit dem eingewechselten Glasbrenner wurde die TSV-Hoffnungen wiederbelebt. Denn nach 53. Minuten wuchtete dieser einen Eckball von Hossner per Kopf in die Maschen. Die SGM machte zu wenig und wurde prompt bestraft. In der 65. Minute war Pfitzer außen durch, servierte perfekt für Däschler, der zum 3:3 einschob. Nun stand das Spiel aufs Messers Schneide. Zunächst hatten die einheimischen Fans in der 80. Minute den Torschrei auf den Lippen, zweimal retteten SGM-Spieler auf der Linie. Auf der anderen Seite parierte Gorzawski sensationell, hatte allerdings Glück, dass Foss den Abpraller aus wenigen Meter über das Tor jagte. Der Siegtreffer blieb Kapitän Blümel vorbehalten, der in der Nachspielzeit zwei Gegenspieler am 16er narrte und mit links zum umjubelten 4:3-Endstand verwandelte. Wie sagte Stadionsprecher Jürgen Moser: „Ein Sieg des Willens.“ Untermünkh. – Leukershausen 0:3

Tore: 0:1 (31.) Jannik-Marcel Strehle, 0:2 (69.) Cengiz Han Korkmaz, 0:3 (76.) Jannik-Marcel Strehle.

Das Kellerduell in der Bezirksliga avancierte zur klaren Angelegenheit für die Gäste. Der knappen Pausenführung legten sie nach dem Wechsel zwei weitere Treffer nach und feierten den ersten Saisonsieg. Die Hausherren hingegen verbleiben weiterhin punktlos auf dem letzten Platz. Gaisbach – Wachbach 1:3

Tore: 1:0 (2.) Christoph Schneider, 1:1 (51.) Marco Schmieg, 1:2 (58.) Marco Schmieg, 1:3 (69.) Marco Schmieg.

Der SV Wachbach bleibt in der Bezirksliga Hohenlohe in der Spur und feierte mit dem 3:1 in Gaisbach den vierten Sieg im vierten Saisonspiel. Allerdings wurden Bad Mergentheimer Vorstädter kalt erwischt, als sie bereits nach zwei Minuten in Rückstand gerieten. Bis zum Wechsel schafften sie noch keine Wende. Aber nach der Pause gaben die Kaludra-Mannen eindeutig den Ton an. Schmieg gelang ein lupenreiner Hattrick und innerhalb von 18 Minuten war die Partie gedreht. Am Ende gab es einen verdienten Sieg der Gäste aus dem Main-Tauber-Kreis.

