Sieg durch einen direkten Freistoß

Mit einem knappen 1:0 (0:0) beim 1. FC Köln und einer bärenstarken Bilanz verabschiedeten sich die Bundesliga-Frauen der TSG Hoffenheim in die Winterpause. Gegen bissige Kölnerinnen überzeugte das Team von Trainer Jürgen Ehrmann nur phasenweise, Lena Lattwein sorgte mit einem direkt verwandelten Freistoß (57.) für das Tor des Tages. Mit 34 Punkten, elf Siegen und nur einer Niederlage überwintert die TSG auf dem zweiten Tabellenplatz.

Im Kölner Südstadion vertraute Chef-Trainer Jürgen Ehrmann der Startelf, die in der Vorwoche beim FF USV Jena drei Punkte geholt hatte. Die Anfangsphase gehörte klar den Hoffenheimerinnen, die den 1. FC Köln mit ihren Offensivaktionen immer wieder bis in den Strafraum drängten. Ein Angriff nach dem anderen rollte auf das Tor der Gastgeberinnen, der letzte Pass oder der Abschluss der TSG kamen dann aber zu unpräzise.

Schnell bewiesen die Kölnerinnen aber auch ihre Stärke im Umschaltspiel, vor der Trainer Jürgen Ehrmann vor der Begegnung gewarnt hatte. Trotz Druckphase verpasste es die TSG in der ersten Viertelstunde in Führung zu gehen und tat sich fortan immer schwerer. Im Passspiel ging mehr und mehr die Präzision verloren, in der Offensive fehlte die Durchschlagskraft. Einzig Nicole Billa sorgte mit ihren Distanzschüssen für Gefahr vor dem Tor der Kölnerinnen.

Köln kommt besser ins Spiel

Der Aufsteiger bekam im Verlauf des ersten Durchgangs immer mehr Zugriff in den Zweikämpfen und hielt die Hoffenheimerinnen so über weite Strecken von der eigenen Gefahrenzone fern. Nach vorne setzte Köln über schnelle Gegenangriffe nach Ballverlusten der TSG Nadelstiche. Erfolgreich waren beide Teams bis zum Pausenpfiff allerdings nicht, sodass es ohne Tore in die zweite Halbzeit ging.

Wieder mit deutlich mehr Zug startete die TSG in den zweiten Durchgang. Die Hoffenheimerinnen hatten mehr Ballbesitz und spielten engagierter nach vorne. Heraussprangen zunächst aber nur mehrere Eckbälle, die ungefährlich blieben. Nach einer knappen Stunde nutzte die TSG dann aber doch eine Standardsituation zur Führung.

Einen Freistoß aus 19 Metern schoss Lena Lattwein direkt aufs Tor, FC-Schlussfrau Pauline Nelles konnte den Ball mit dem Fuß nur noch ins eigenen Tor fälschen. Doch mit dem 1:0 kam der 1. FC Köln wieder besser ins Spiel. Es schlichen sich mehr Fehler ins Spiel der Ehrmann-Elf, gute Offensivaktionen waren Mangelware.

Mit zunehmender Spielzeit wurden die Bemühungen der Gastgeberinnen gefährlicher, ein ums andere Mal schnupperten sie am Ausgleichstreffer. Die TSG schaffte es nicht, über Konter für Entlastung zu sorgen, die bissige Zweikampfführung der Kölnerinnen machte der Ehrmann-Elf immer mehr zu schaffen. Dem 1. FC Köln fehlte bis zum Schlusspfiff die Präzision im Abschluss, sodass es am Ende beim hart umkämpften und knappen Sieg für die TSG blieb, die damit ihre starke Zwischenbilanz nach 13 Spieltagen vergoldete. pik

