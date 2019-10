Sieg des VfB war zu keiner Zeit ernsthaft gefährdet

Hettigenbeuern – SpG Rippberg/Wettersdorf/Glashofen 0:3

Tore: 0:1 (75.) Eigentor Mechler, 0:2 (83.) Brenig, 0:3 (85.) Müller.

In der ersten Hälfte verhinderte Torhüter P. Debatin mehrfach glänzend die Führung der Gäste. Die Einheimischen kämpften zwar aufopferungsvoll, kamen allerdings zu keiner nennenswerten Torchance. Die Schlussviertelstunde war kaum angebrochen, da gingen die Gäste durch ein unglückliches Eigentor mit 1:0 in Führung. Die Moral der Einheimischen war damit dahin. In der 84. und 85. Minute erhöhten die Gäste durch L. Breunig und M. Müller sogar auf 3:0. Das Fazit lautet: So ist der SV Hettigenbeuern leider nicht konkurrenzfähig.

FC Bödigheim – SV Großeichholzheim 4:2

Tore: 1:0 (1.) Horsch, 1:1 (30.) Grimm, 1:2 (43.) Sommer, 2:2 (69.) Horsch, 3:2 (81.) Horsch, 4:2 (87.) Ferataj.- Schiedsrichter: Diemtar Kotschik (Berlichingen).

die Heimelf erzielte bereits nach wenigen Minuten den Führungstreffer durch K. Horsch. Den Gäste gelang mit ihrer ersten Möglichkeit der Ausgleich und kurz vor der Pause gar der Führungstreffer. Nach dem Seitenwechsel investierte der FCB wieder mehr und bestimmte das Spielgeschehen. mit einem Doppelschlag durch K. Horsch drehte die Heimmannschaft die Partie. Den Schlusspunkt setzte B. Ferataj per Elfmeter zum 4:2.

SpG Krautheim/Westernhausen - FC Zimmern 4:0

Tore: 1:0 (23.) Bieber, 2:0 (50.) Schmetzer, 3:0 (73.) Bissinger, 4:0 (76.) Bissinger. - Schiedsrichter: Reinhold Huth (Schwarzach).

In der 23. Spielminute stand E. Bieber nach einem Freistoß aus dem Halbfeld im Strafraum goldrichtig und erzielte die 1:0 Führung für die SpG. Kurz vor der Pause dezimierten sich die Gäste nach Notbremse auf zehn Mann. In der 50. Minute wurden die stärker werdenden Gäste eiskalt ausgekontert, als Hettinger gekonnt auf Schmetzer quer legte und dieser den Ball zum 2:0 in den Giebel drosch. In der 74. Minute erzielte der eingewechselte Bissinger das 3:0. Nur zwei Minuten später erzielte Bissinger in der 76. Minute sein zweites Tor in diesem Spiel als er von Bauer freigespielt wurde und zum Endstand von 4:0 einschob.

SpG Bofsheim/Osterburken II – Hardheim/Bretzingen 3:1

Tore: 1:0 (30.) Eckel, 2:0 (34.) Beim, 3:0 (80.) Rauch, 3:1 (86.) Hallbaur. – Schiedsrichter: Torsten Hähne (Dallau).

Ab Mitte der ersten Hälfte waren die Gäste ebenbürtig. In der 30. Minute erzielte S. Eckel nach einem tollen Konter das 1:0. In der 34. Minute erzielte K. Beim mit einem überlegten Schlenzer von der Auslinie das 2:0. In der zweiten Hälfte drängte Hardheim/Bretzingen auf den Anschlusstreffer, die gastgeber standen gut und liesen wenig zu oder gute Kepper war zur Stelle. In der 80. Minute erzielte B. Rauch mit seinem ersten Ballkontakt die Vorentscheidung zum 3:0. In der 84. Minute verkürzten die Gäste durch einen berechtigten Foulelfmeter auf 1:3.

VfB Sennfeld/Roigheim II – Oberwittstadt II/ Ballenberg 5:2

Tore: 1:0 (11.) Fahrenbach, 2:0 (14.) R. Fahrenbach 3:0 (31.) R. Fahrenbach, 4:0 (40. Eigentor) Igor Schiffmann, 5:0 (53.) R. Fahrenbach, 5:1 (55.) Keppler, 5:2 (77.) Schiffmann. – Schiedsrichter: Michael Dittmann (Wenkheim).

Relativ gediegen ließen es die Hausherren gegen die Gäste angehen. Den ersten erfolgversprechenden Angriff in der elften Minute schloss P. Fahrbach mit der 1:0-Führung ab, nachdem zwei gegnerische Abwehrspieler das Nachsehen hatten. Drei Minuten später tat es ihm R. Fahrbach gleich, nachdem er einen Fehler in der Gästeabwehr zum 2:0 nutzte. Als ein Fernschuss von Baumann zunächst sein Ziel verfehlte, schloss R. Fahrbach in der 30. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 3:0 ab. Völlig unbedrängt köpfte in der 39. Minute Schiffmann bei einem Abwehrversuch den Ball über seinen Torwart hinweg in die eigenen Maschen. Obwohl die Gastgeber zu Beginn der zweiten Hälfte etwas Gas aus dem Spiel nahmen, erzielte Robin Fahrbach in der 53. Minute mit seinem dritten Treffer zunächst das 5:0, während Gense zwei Minuten später nur die Latte traf.

Eine Minute später verkürzte Keppler für Oberwittstadt II-Ballenberg nach einem schlecht geklärten Ball in den heimischen Abwehrreihen auf 1:5. In der 77. Minute war es ein Torwartfehler der Gastgeber, der letztendlich zum dennoch hoch verdienten 5:2 für die Hausherren führte.

SG Sindolsheim-Rosenberg II – SV Seckach 0:0

Zu dieser Begegnung lag bis Redaktionsschluss kein Bericht vor.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.10.2019