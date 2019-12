Sieben Stämme – eine Mannschaft

Sowohl in seiner Jugend, als auch bei den Aktiven war Dieter Widmann zunächst ein begeisterter Fußballer beim TSV Krautheim. Er machte sich als Torjäger einen Namen im Jagsttal und im Fußballkreis Buchen. Nach seinem Staatsexamen an der Uni Würzburg im Jahr 1970 startete er sein Referendariat als Lehrer für Sport und Chemie an einem Gymnasium in Nürnberg. 1974 erhielt er das Angebot vom

...