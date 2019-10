SG Wenkheim/Großrinderfeld weiter mit „weißer Weste“

SG Wenkheim/Großrinderfeld – TSV Oberwittstadt 5:0. Die Gastgeberinnen machten von der ersten Minute an Druck auf das gegnerische Tor und belohnten sich bereits in der 5. Minute mit dem ersten Treffer belohnen. In regelmäßigen Abständen fielen vier weitere Tore. Die Gastmannschaft kam zu ein paar guten Torchancen, die jedoch von der souverän parierenden SG-Torfrau, Ruth Neckermann, unterbunden wurden. Letztlich war der Endstand absolut verdient. Die Tore für die SG schossen: Beatrice Fiks (2), Nina Müller, Maren Scherer, Tina Zipf. FC Eichel – TV Hardheim 6:1. Der TV Hardheim begann stark und brachte das Team von Eichel mehrmals in Bedrängnis. Nach gut zehn Minuten befreite sich das Heimteam vom gegnerischen Druck und nahm das Heft in die Hand. Rusne M. traf in der 16., 26. und 32. Minute, Karina Lajkom erhöhte in der 37. Minute zum 4:0-Halbzeitstand. In der zweiten Hälfte kam der TV Hardheim wieder etwas besser ins Spiel, die Tore fielen jedoch auf der anderen Seite, und zwar in der 56. und 79. Minute durch Rusne M. In der Nachspielzeit erzielte Michelle Hartmann den hochverdienten Ehrentreffer. TSV Oberwittstadt – TSV Schwabhausen 4:1. In einem sehr guten Spiel gelang dem TSV Oberwittstadt durch Miriam Ippendorf in der 6. Minute das 1:0. Der TSV Schwabhausen glich in der 23. Minute durch Daria Schneider aus. Erneut erzielte Miriam Ippendorf in der 25. Minute die 2:1-Führung für den TSV Oberwittstadt. Durch einen schnellen Konter erzielte Selina Siegfried in der 36. Minute das 3:1. Nach der Pause war der TSV Schwabhausen zunächst stärker, doch dann nahm der TSV Oberwittstadt wieder das Spiel in die Hand. Durch einen Eckball von Selina Siegfried köpfte Miriam Ippendorf in der 62. Minute das 4:1.

TV Hardheim – SG Külsheim/Uissigheim 0:0. Obwohl die Gäste aus Külsheim/Uissigheim besser ins Spiel gestartet waren, fanden auch die Spielerinnen aus Hardheim nach etwa der Hälfte der ersten Halbzeit besser ins Spiel. In einer umkämpften zweiten Hälfte gab es Torchancen auf beiden Seiten, die jedoch ungenutzt blieben-

SG Wenkheim/Großrinderfeld – FC Eichel 4:2. Der SG gelang der bessere Start und sie ging durch zwei Tore in der 12. und 13. Minute früh mit 2:0 in Führung. Kurz vor der Pause verkürzte Eichel. Nachdem die Gäste in der 42. Minute auch noch den Ausgleich erzielt hatten, machte die SG weiterhin Druck und kam schlussendlich noch durch zwei weitere Tore auf den durchaus verdienten 4:2 Endstand ausbauen. Die Tore für die SG schoss Beatrice Fiks (3x) sowie ein Eigentor. Für den FC Eichel trafen Rusne M. und Julia Hemmerich. FV Oberlauda – SV Pülfringen 1:8. In einem einseitigen Spiel gelangen der Auswärtsmannschaft bereits in der 10. und 16. Minute die Tore zum 2:0, jeweils durch M. Thiel. Das 3:0 fiel in 30. Minute durch S. Haberkorn. Kurz danach kam FV Oberlauda durch Sophia Staus zum Anschlusstreffer. Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte traf M. Arlt zum 4:1. Danach erhöhten die Gäste durch drei Treffer von M. Thiel auf 7:1. Den Schlusspunkt setzte erneut S. Haberkorn. SG Külsheim/Uissigheim – TSV Oberwittstadt 2:0. Oberwittstadt war mit einem sehr dünnen Spielerkader angereist. Die Gäste verteidigten jedoch tapfer und mit viel Engagement. Während der gesamten Spielzeit war die SG Külsheim/Uissigheim überlegen. Bereits in der 3. Minute erzielte Vivien Volk nach Zuspiel von Wagner das 1:0. In der 20. Minute schoss Nina Kaufmann nach einem sehenswerten Solo das 2:0. Die Torfrau von der SG Külsheim/Uissigheim verbrachte während des gesamten Spiels einen ruhigen Nachmittag und bekam keinen Schuss aufs Tor. mk

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.10.2019