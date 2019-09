Serkan Özdem rettet einige Male glänzend

FV Lauda – TSV Oberwittstadt 2:1

Lauda: Özdem, K. Schmidt, Neckermann (69. Heizmann), R. Schmidt (90.+5 Müller)

, Mohr (45.+2 Schädle), Ondrasch (87. Kalicki), Baumann, Fell, Jurjevic, Jallow, Gerberich.

Oberwittstadt: Blatz, Zeller, N. Walz (46. Essig), Schledorn (46. Hornung), Zimmermann, Rolfes (86. Kolbeck), Reinhardt, Rüttenauer, S. Walz, Beckmann, Reuther (78. Waldi).

Tore: 1:0 (1.) Ondrasch, 2:0 (34., Foulelfmeter) Jurjevic, 2:1 (66., Foulelfmeter) Zeller. – Gelb-Rote Karte: Beckmann (80.+2). – Schiedsrichter: Richard Gerstlauer (Mosbach). – Zuschauer: 305.-

Mit einem Blitzstart schockte der FV Lauda die Gäste schon in der ersten Minute, als Janik Ondrasch einen präzisen Steilpass aufnahm, der verdutzten TSV-Abwehr enteilte und Torwart Tobias Blatz mit einem Flachschuss ins rechte Eck keine Chance ließ. Oberwittstadt ging das hohe Tempo der ersten 45 Minuten problemlos mit und hätte durch Christian Schledorn in der neunten Minute fast den Ausgleich erzielt, doch FV-Keeper Serkan Özdem drehte den Ball noch um den Pfosten. Drei Minuten später wurde ein Schuss von Dominik Rolfes gerade noch abgeblockt. Sebastian Walz hatte in der 25. Minute mit einem Pfostenroller Pech. Bis zur 34. Minute hatte auch der FV noch die eine oder andere Halbchance, doch dann legte der agile Janik Ondrasch fast nach, als er wiederum frei vor Torwart Blatz auftauchte, ihn links umspielen wollte, doch mit einer Notbremse zu Fall gebracht wurde. Goran Jurjevic ließ sich die Chance in der 35. Minute nicht entgehen, auch wenn Tobias Blatz die richtige Ecke geahnt hatte. Vier Minuten später bewahrte er seine Mannschaft vor dem 0:3, als er den Schuss von Marius Mohr abwehrte und Marcel Baumann den Abpraller über die Querlatte drosch.

Als der FV die von beiden Seiten auf gutem Landesliga-Niveau geführte Partie mehr und mehr in den Griff zu bekommen schien, entschied der Unparteiische plötzlich auf Strafstoß für die Gäste, obwohl Jonas Neckermann seinen Gegenspieler außerhalb des Strafraums attackiert hatte. Die Proteste halfen nichts, und Lars Zeller verwandelte sicher in der 66. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer. Auf der linken Seite wurde jetzt der nach der Pause eingewechselte Dirk Essig zum ständigen Unruheherd in der FV-Abwehr. Nach einem per Kopf verlängerten Eckball wischte Torwart Özdem mit einem Reflex den Ball gerade noch über die Latte. Auch Jan Reuthers Flachschuss meisterte er souverän. Dann ließen die Kräfte der Gäste nach, bei denen Andreas Beckmann in der Nachspielzeit noch „Gelb-Rot“ sah.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.09.2019