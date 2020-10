„Serie ausbauen“

Nach sieben Spielen ist der SV Wagenschwend bester Aufsteiger.

Kam dieser Saisonstart, besonders der Heimsieg über den bisher ungeschlagenen TSV Rosenberg, für Sie überraschend?

Daniel Merz: Bei unserem Auftaktprogramm gegen FV Reichenbuch und FV Mosbach war uns bewusst, dass es schwierig wird, in den ersten beiden Spielen zu punkten. Trotz guter Mannschaftsleistung standen wir am Ende mit null Punkten da. Dass wir nun seit vier Spielen ungeschlagen sind, liegt an der Mentalität der Mannschaft, die trotz der Rückschläge immer weitermacht. Der Sieg über den TSV Rosenberg war aufgrund der Tabellensituation natürlich nicht zu erwarten, aber jetzt auch nicht total überraschend.

Der Kader aus der Kreisliga ist zusammengeblieben. Reicht die Qualität mit den drei Neuzugängen zum Klassenerhalt?

Merz: Der Kader an sich ist relativ jung und zum Großteil ohne Landesligaerfahrung. Ob die Qualität des kleinen Kaders am Ende für den Klassenerhalt ausreicht, wird sich zeigen. Die Neuzugänge Jannik Allgaier, Elias Eich und Jakob Kern (Winterneuzugang) haben sich super integriert und helfen der Mannschaft unheimlich weiter. Leider fällt Elias Eich für unbestimmte Zeit aus (Rippenbruch).

Jetzt ist Ihre Mannschaft Favorit beim Mitaufsteiger SV Viktoria Wertheim. Kann sie damit umgehen?

Merz: Ich würde in der noch jungen Landesligasaison keinesfalls von einer Favoritenrolle sprechen, schon gar nicht, wenn zwei Aufsteiger aufeinandertreffen. Die SV Viktoria Wertheim hat eine sehr erfahrene Mannschaft, der ich den Klassenerhalt auf jeden Fall zutraue. Aber natürlich ist unser Ziel, die kleine Siegesserie beim weitesten Auswärtsspiel der Landesliga-Saison auszubauen. ferö

