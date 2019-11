Sennfeld/Roigheim II gegen Seckach gefordert

SpG Oberwittstadt/Ballenberg II – FC Zimmern: Für beide Mannschaften gab es zuletzt etwas Zählbares. Der Gastgeber holte zwar in Bretzingen einen Punkt, wartet aber seit vier Spielen auf einen „Dreier“. Den Gästen dagegen gelang ein überraschender Sieg gegen Sennfeld/Roigheim II. Nun werden die Karten aber wieder neu gemischt, und beide Teams bekommen eine neue Chance auf drei Zähler. Welche Mannschaft kann die Begegnung für sich entscheiden oder gibt es eine Punkteteilung?

VfB Sennfeld/Roigheim II – SV Seckach: Nächster Kracher für den SV Seckach: Nachdem der SV in der vergangenen Woche klar gegen den Ligaprimus Altheim verlor, ist Seckach nun beim Tabellenvierten zu Gast. In den zurückliegenden beiden Spielen schwächelte der VfB, denn sowohl gegen Hardheim/Bretzingen, als auch zuletzt gegen den Aufsteiger aus Zimmern verlor Sennfeld/Roigheim II überraschend. Dadurch rutschte der VfB in der Tabelle auf den vierten Platz ab. Mit einem Sieg würde der Gastgeber den SVS in der Tabelle überholen.

SpG Adelsheim/Oberkessach – Hardheim/Bretzingen: Der Gastgeber kann mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden sein: Mit nur drei Punkten Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz ist die SpG im Rennen um die „heißen“ Plätz dabei. Hardheim/Bretzingen bleibt mit dem Unentschieden weiterhin in der zweiten Tabellenhälfte. Im Sturm der Gäste stimmt es jedoch ganz und gar nicht: 16 Treffer erzielte man bislang erst. Die Bilanz der vergangenen fünf Begegnungen ist durchaus ausbaufähig für die Mannschaft von Trainer Patrick Gutknecht. Nur fünf von möglichen 15 Punkten beanspruchte die Spielgemeinschaft für sich.

VfB Altheim – SV Großeicholzheim: „Big-Points“ gab es am vergangenen Wochenende für den VfB. Beim direkten Verfolger aus Seckach gewann Altheim nicht nur souverän, sondern auch Torjäger Sven Feix glänzte erneut mit einem Doppelpack. Dieser war für ihn nun der zweite in Folge. Kann er nun auch gegen Großeicholzheim ein Doppelpack schnüren? Trotz Rückstand gab es am 13. Spieltag die volle Punktzahl für Großeicholzheim. Damit verbesserte der SVG sich in der Tabelle. Der VfB hat genau doppelt so viele Zähler wie der SVG.

SpG Bofsheim/Osterburken II – SpG Rippberg-Wettersdorf/Glashofen: Zuletzt gab es eine Niederlage im Kellerduell für Bofsheim/Osterburken II gegen Großeicholzheim. Nun will die SpG nach zwei Niederlagen in Serie endlich wieder punkten. Ob dies aber allerdings gegen die bislang so starke auswärtige SpG gelingt, ist äußerst fraglich. Auch wenn es zuletzt eine deutliche Niederlage für die Gäste gab, sind sie sicherlich zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Runde: Bereits zehn Punkte holte die Spielgemeinschaft auf fremdem Platz. In den zurückliegenden fünf Begegnungen gab es vier Siege und lediglich eine Niederlage.

SpG Krautheim/Westernhausen – TSV Höpfingen II: Dank eines spektakulären Sieges gegen Rippberg-Wettersdorf/Glashofen sind die Jagsttäler in der Tabelle wieder auf den Relegationsplatz geklettert. Die SpG hat die beste Offensive aller Teams und steht deshalb zurecht unter den Top-Drei. Einen Punkt oder aber eher einen Punktverlust gab es am vergangenen Spieltag für den TSV II. Mit 2:0 führte Höpfingens Reserve bereits gegen das Tabellenschlusslicht und musste dann in der letzten Minute noch den Ausgleich hinnehmen. SpG Sindolsheim/Rosenberg II – SV Hettigenbeuern: Krisenduell in Sindolsheim: Ein Last-Minute-Remis gab es am vergangenen Sonntag für den Gastgeber. Einem 0:2-Rückstand lief man lange Zeit hinterher, belohnte sich aber in der Schlussminute für den betriebenen Aufwand. Nach sieben Niederlagen in Folge gab es für Hettigenbeuern nun wieder drei Zähler. Damit bewahrte man den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze. Mit einem Sieg könnte der Vorletzte auf einen direkten Nichtabstiegsplatz klettern.

