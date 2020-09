Sennfeld/Roigh. II unter Zugzwang

Spvgg. Hainstadt II – FC Zimmern: Im zweiten A-Klassenspiel in der Geschichte gab es die erste Niederlage für die Spvgg. Hainstadt II. Nun kommt der bislang ungeschlagene FCZ nach „Heescht“. Die Gäste gewannen beide Partien und schossen dabei bereits sieben Treffer. TSV Höpfingen II – SpG Mudau/Schloßau II: Nach zwei Spieltagen ist die Landesliga-Reserve des TSV Höpfingen Tabellenführer der A-Klasse. Die „jungen Wilden“ gewannendie erste Heimpartie mit 5:0. Behält der TSV auch gegen Mudau/Schloßau II die Oberhand dürften sie den ersten Platz weiter sicher haben. SV Hettigenbeuern – SpG Oberwittstadt/Ballenberg II: Beide Mannschaften holten bislang noch keine Punkte. Für die Heimelf ist es das erste Heimspiel in der noch jungen Saison. In den Vorbereitungsspielen gab es für den SVH keinen einzigen Sieg und so wartet man seit drei Spielen auf etwas Zählbares. Im Pokal in dieser Saison begegneten sich beide Teams vor einigen Wochen. Dabei entschieden die Gäste das Spiel knapp mit 3:2 für sich.

SpG Bofsheim/Osterburken II – SV Seckach: Die beste Offensive hat bislang der SV Seckach und stellt wenig verwunderlich damit auch den besten Torjäger mit Dominik Ganske. Er will mit seinen „Rot-Weißen“ auch in der Begegnung gegen Bofsheim/Osterburken II einen Dreier einfahren. SpG Adelsheim/Oberkessach – VfB Sennfeld/Roigheim II: Den heutigen Gegner hat die Spielgemeinschaft als Meisterschaftsfavoriten genannt. Doch bislang enttäuschte der VfB in vollen Zügen. Kein Zähler und die schlechteste Tordifferenz und damit der letzte Tabellenplatz ist die Bilanz aus den ersten beiden Spiele. Den Platz am Tabellenende will man mit einem Auswärtssieg verlassen.

SpG Sindolsheim/Rosenberg II – SpG Rippberg/Wettersdorf/Glashofen: Einen exzellenten Start in die Saison gab es für die heimische „SpG“. Die maximale Punkteausbeute sowie noch keinen Gegentreffer ist die Bilanz nach zwei Spielen. Das Gegenteil dagegen bei den Gästen. Null Punkte und ein Torverhältnis von 0:5 sieht man beim Blick auf die Tabelle. Der Gastgeber geht als Favorit in die Partie. FC Bödigheim – SV Großeicholzheim: Beide Mannschaften holten bislang die maximale Punkteausbeute, nachdem Großeicholzheim im Nachholspiel siegreich war. In der Tabelle folgt der SVG direkt auf Bödigheim und könnte die Mannen von Spielertrainer Steffen Edelmann mit einem Sieg überholen. Die beiden Ortschaften trennen nicht mal mehr fünf Kilometer.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.09.2020