Sennfelder Euphorie gebremst

VfR Gommersdorf II – VfB Sennfeld/Roigheim: Eine vierfache Auswechslung brachte beim VfR Gommersdorf II am vergangenen Spieltag noch rechtzeitig die Wende, nachdem man eine zwischenzeitliche 2:1-Führung aus der Hand gab und mit 2:3 in Rückstand geraten war. Am Ende ging die Verbandsligareserve gegen den FC Hettingen als strahlender Sieger vom Platz und ist nun bestens gerüstet für das Spitzenspiel gegen den VfB Sennfeld/Roigheim. Der VfB zog überraschenderweise auch gegen den Heidersbach den Kürzeren, nachdem man bereits unter der Woche gegen Götzingen/Eberstadt verloren hatte. Von der anfänglichen Euphorie nach dem Auftaktsieg gegen Titelfavorit Schloßau ist in Sennfeld nicht mehr viel übrig geblieben, und dem Sennfeld/Roigheim bleibt so nur ein magerer zehnter Tabellenplatz.

VfB Heidersbach – Eintracht Walldürn: Fast hätte die Eintracht Walldürn am vergangenen Spieltag ihren zweiten Saisonsieg eingefahren, wäre da nicht Felix Holderbach gewesen, der Götzingen/Eberstadt kurz vor Ende noch einen Punkt rettete.

So steht die Eintracht mit vier Punkten auf Platz neun. Ebenfalls vier Punkte hat der VfB Heidersbach auf dem Konto, und dank des besseren Torverhältnisses steht der VfB einen Platz vor der Eintracht. Heidersbach hat allerdings erst zwei Saisonspiele bestritten und ist somit noch ungeschlagen, während Walldürn sich gegen Schloßau geschlagen geben musste.

TSV Götzingen/VfL Eberstadt – TSV Buchen: Sechs Punkte aus den ersten drei Spielen lautet die Ausbeute des TSV Buchen, und damit kann der ehemalige Verbandsligist durchaus zufrieden sein, denn nur gegen den Meisterschaftsfavoriten FC Schloßau musste der TSV sich geschlagen geben. Gegen den TSV Götzingen/VfL Eberstadt wartet nun schon das zweite Derby der laufenden Runde auf die Buchener. Götzingen/Eberstadt bestritt erst zwei Partien, ein Sieg und ein Remis – beste Voraussetzungen also für das anstehende Derby gegen Buchen. Mit einem Sieg des TSV Buchen könnte dieser am Stadtrivalen TTSC Buchen vorerst vorbei ziehen, da die Partie des TTSC gegen Hettingen verlegt wurde.

FC Schloßau – SV Schlierstadt: Nach der Auftaktniederlage am ersten Spieltag hat der FC Schloßau sich wie erwartet wieder gefangen und punktete in den beiden vergangenen Partien souverän gegen Walldürn und Buchen. Mit A-Klassen-Aufsteiger SV Schlierstadt wartet eine vermeintlich leichte Aufgabe auf den FC Schloßau, doch gerade die Aufsteiger darf man dieser Runde nicht unterschätzen. Dem SV Schlierstadt steckt vielleicht noch das Derby vom gestrigen Donnerstag gegen den SV Osterburken in den Knochen.

TSV Mudau – SV Osterburken: So hatte sich der SV Osterburken seine Rückkehr ins Oberhaus des Fußballkreises und den damit verbundenen Neuanfang sicherlich nicht vorgestellt: Zum Auftakt hagelte es gleich eine 1:3-Niederlage gegen Waldhausen/Laudenberg. Zwar legte der TSV Mudau auch nicht den Traumstart mit neun Punkten aus den ersten drei Spielen hin, doch gewann er immerhin zwei der drei Spiele. Gegen den SV Osterburken soll für Mudau nun auch der erste Sieg im heimischen Odenwaldstadion her. Der SVO hat derweil einen verpatzten Saisonstart wieder gerade zu biegen.

FC Schweinberg – FC Donebach: Eine Partie mit Geschichte wartet auf die Fans des FC Schweinberg und des FC Donebach. Beim Blick auf die vergangenen Spiele in den letzten Jahren fällt eine kuriose Sache besonders auf: Bei den Duellen in Schweinberg hieß es am Ende Unentschieden, und in Donebach gewann eines der beiden Teams immer hoch, zuletzt der FCS mit 5:2. Wenn es in der Historie jetzt so weiter geht, müsste die Partie wieder unentschieden enden. Das würde gerade dem FC Schweinberg sehr gut passen, denn man holte lediglich drei Punkte im Derby gegen Erfeld/Gerichtstetten.

SG Erfeld/Gerichtstetten – Spvgg. Hainstadt: Dass der Abgang von Ex-Coach Jürgen Kilitschawyi anfangs schwer zu kompensieren sein wird, gerade in der Defensive, zeigte sich bei der Spvgg. Hainstadt in den bisherigen drei Spielen. Mehr als zwei Remis waren noch nicht drin für die Hainstädter und die kommenden Wochen werden wegweisend sein, wohin die Reise in dieser Saison geht. Auch für die SG Erfeld/Gerichtstetten werden die nächsten Wochen entscheidend sein, denn nach den zwei Niederlagen gegen Schweinberg und Donebach hängt die SG aktuell im Tabellenkeller fest..

