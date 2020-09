Schwerstarbeit für Abwehr

Im Achtelfinale des „Sport-Lines Pokal“ treten die Frauenfußballerinnen der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim gegen den Verbandsligisten SSV Waghäusel im Tauberstadion in Tauberbischofsheim an. Anstoß ist heute um 17 Uhr.

Die Erfolge der vergangenen Wochen dürfte dem Team von Trainerin Janin Faulhaber Auftrieb und Selbstvertrauen geben, doch so ein hochkarätiger Gegner ist eine echte Bewährungsprobe für das Junge Team. Zuletzt wurde in der Landesliga zwar ein starker Gegner, die SpG Mückenloch/Neckargemünd, auswärts mit 3:2 bezwungen, doch der Achtelfinalgegner im Pokal, der SSV Waghäusel, belegt aktuell mit sechs Punkten, wie auch in der Abschlusstabelle der letzten Saison, den zweiten Platz der aktuellen Verbandsliga-Tabelle.

Mit großem Engagement und Einsatz möchte die Heimelf es dem Favoriten so schwer wie möglich machen. Hierzu muss die Abwehr Schwerstarbeit gegen die vierfache Torschützin der Verbandsliga, Sina Schwind, leisten. sth

